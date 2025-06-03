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《F1》本周末上映！F1概念限量表盤點一次看

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
F1 Ferrari車隊車手Charlec Leclerc。圖／RICHARD MILLE提供
F1 Ferrari車隊車手Charlec Leclerc。圖／RICHARD MILLE提供

眾所矚目、由布萊德彼特（Brad Pitt）主演的夏日電影強檔《F1》將在本周上映。由於F1一級方程式賽車向來都有精品品牌、精品集團的資源挹注，加上電影由Brad Pitt主演、現役F1「七冠王」Lewis Hamilton擔任製片與指導，都讓電影將成為2025暑假的重量級大片。

目前看到預告影像中，Brad Pitt不僅以精實身材、強大氣場，手上並配戴一只IWC的工程師系列綠色面盤自動表。表款原是為Brad Pitt所指定的綠色所設計，最終「敲碗」成功量產，表款材質、色彩、機芯都與電影中配戴高度相似，全球限量1,000只，想跟小布「同款」？這回不再遙不可及。

而畢竟F1一級方程式賽車本身總帶來龐大的經濟效益，加上賽車與手表原就共享對機械的熱情，當今與F1車隊或現役車手聯名合作的高級機械表也不在少數、頻頻掀起話題。芝柏（Girard Perregaux）與Aston Martin汽車、Aston Martin F1車隊的合作已維持數年，叫好也叫座。2025年新款的芝柏則有一只絕對桂冠（Absolute Laureato）系列腕表Aston Martin F1®限量款，選用車隊的Aston Martin Racing Green色，同時Aston Martin的經典跑車DB12的進氣格柵則化為指針的鏤空設計樣式，44毫米的鈦金屬表殼有醒目量體但輕盈的手感，全球限量88只，今年三月已經開賣上市。

2025年繼續與Visa Cash App Racing Bulls F1車隊合作的帝舵（TUDOR）先前也曾發表F1聯名表款，但僅供車手配戴。今年TUDOR改變策略，兼具宣傳與帶貨效益發表了新款Black Bay Chrono Carbon 25腕表，不僅採用輕量化的碳纖維為表殼，也有TUDOR的瑞士天文台認證精準機芯並搭配白色面盤與藍色分鐘刻度，像極了Visa Cash App Racing Bulls F1車隊標準色，全球限量2,025只，訂價23萬6,500元。

如果TUDOR可被視為通往F1最親切的聯名，那同時與McLauren車隊、Ferrari車隊擁有合作關係的RICHARD MILLE，則可被視為最夢幻、逼近遙不可及的F1之選。嚴格來說，除了McLauren、Ferrari的兩位車手，加上品牌好友Fernando Alonson，2025年的F1現役車手至少有五人同時配戴RICHARD MILLE表款，堪稱站上T台的必備致勝密碼。

事實上，RICHARD MILLE近日也有一只RM 72-01 Charlec Leclerc限量版飛返計時腕表，使用表廠自製CRMC1自製機芯，並具飛返計時碼表功能、表冠功能指示器與停秒功能；紅白雙色的表殼為Quartz TPT材質配色帶來了如棒棒糖的甜美聯想，實則致敬摩洛哥籍「樂樂」Charlec Leclerc的國旗顏色。表款全球限量150只，價格店洽。

IWC的「工程師」（Ingenieur）系列，以精密、防磁、堅固為設計特色。圖／IWC提供
IWC的「工程師」（Ingenieur）系列，以精密、防磁、堅固為設計特色。圖／IWC提供
F1 Ferrari車隊車手「樂樂」Charlec Leclerc近日與RICHARD MILLE發表了聯名的RM 72-01限量表，紅白配色的表殼並從Charlec Leclerc的摩洛哥國旗得到靈感。圖／RICHARD MILLE提供
F1 Ferrari車隊車手「樂樂」Charlec Leclerc近日與RICHARD MILLE發表了聯名的RM 72-01限量表，紅白配色的表殼並從Charlec Leclerc的摩洛哥國旗得到靈感。圖／RICHARD MILLE提供
TUDOR新款Black Bay Chrono「Carbon 25」腕表，限量2,025只，23萬6,500元。圖／TUDOR提供
TUDOR新款Black Bay Chrono「Carbon 25」腕表，限量2,025只，23萬6,500元。圖／TUDOR提供
Girard Perregaux 絕對桂冠（Absolute Laureato）系列腕表Aston Martin F1®限量款，44毫米、鈦金屬、全球限量88只，時間與日期顯示，防水300米，價格店洽。圖／Girard Perregaux提供
Girard Perregaux 絕對桂冠（Absolute Laureato）系列腕表Aston Martin F1®限量款，44毫米、鈦金屬、全球限量88只，時間與日期顯示，防水300米，價格店洽。圖／Girard Perregaux提供
RICHARD MILLE RM 72-01 Charlec Leclerc限量版，全球限量150只，Quartz TPT表殼、自製飛返計時碼表機芯、半瞬跳大日期，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 72-01 Charlec Leclerc限量版，全球限量150只，Quartz TPT表殼、自製飛返計時碼表機芯、半瞬跳大日期，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
TUDOR與F1一級方程式Visa Cash App Racing Bulls為合作關係，賽道上高速奔馳的戰車外不時可撇見TUDOR的「身影」。圖／TUDOR提供
TUDOR與F1一級方程式Visa Cash App Racing Bulls為合作關係，賽道上高速奔馳的戰車外不時可撇見TUDOR的「身影」。圖／TUDOR提供
TUDOR新款Black Bay Chrono「Carbon 25」腕表以黑色碳纖維表殼搭配藍白雙色細節，從合作的F1車隊配色得到靈感。圖／TUDOR提供
TUDOR新款Black Bay Chrono「Carbon 25」腕表以黑色碳纖維表殼搭配藍白雙色細節，從合作的F1車隊配色得到靈感。圖／TUDOR提供
IWC 工程師系列工程師自動腕表40綠色面盤特別版，41萬1,000元、限量1,000只。圖／IWC提供
IWC 工程師系列工程師自動腕表40綠色面盤特別版，41萬1,000元、限量1,000只。圖／IWC提供
Aston Martin除了雙翼成為車隊與車廠Logo，Racing Green也是經典色彩DNA。圖／Girard Perregaux提供
Aston Martin除了雙翼成為車隊與車廠Logo，Racing Green也是經典色彩DNA。圖／Girard Perregaux提供

電影 車手 腕表

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