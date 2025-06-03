《F1》本周末上映！F1概念限量表盤點一次看

眾所矚目、由布萊德彼特（Brad Pitt）主演的夏日電影強檔《F1》將在本周上映。由於F1一級方程式賽車向來都有精品品牌、精品集團的資源挹注，加上電影由Brad Pitt主演、現役F1「七冠王」Lewis Hamilton擔任製片與指導，都讓電影將成為2025暑假的重量級大片。

目前看到預告影像中，Brad Pitt不僅以精實身材、強大氣場，手上並配戴一只IWC的工程師系列綠色面盤自動表。表款原是為Brad Pitt所指定的綠色所設計，最終「敲碗」成功量產，表款材質、色彩、機芯都與電影中配戴高度相似，全球限量1,000只，想跟小布「同款」？這回不再遙不可及。

而畢竟F1一級方程式賽車本身總帶來龐大的經濟效益，加上賽車與手表原就共享對機械的熱情，當今與F1車隊或現役車手聯名合作的高級機械表也不在少數、頻頻掀起話題。芝柏（Girard Perregaux）與Aston Martin汽車、Aston Martin F1車隊的合作已維持數年，叫好也叫座。2025年新款的芝柏則有一只絕對桂冠（Absolute Laureato）系列腕表Aston Martin F1®限量款，選用車隊的Aston Martin Racing Green色，同時Aston Martin的經典跑車DB12的進氣格柵則化為指針的鏤空設計樣式，44毫米的鈦金屬表殼有醒目量體但輕盈的手感，全球限量88只，今年三月已經開賣上市。

2025年繼續與Visa Cash App Racing Bulls F1車隊合作的帝舵（TUDOR）先前也曾發表F1聯名表款，但僅供車手配戴。今年TUDOR改變策略，兼具宣傳與帶貨效益發表了新款Black Bay Chrono Carbon 25腕表，不僅採用輕量化的碳纖維為表殼，也有TUDOR的瑞士天文台認證精準機芯並搭配白色面盤與藍色分鐘刻度，像極了Visa Cash App Racing Bulls F1車隊標準色，全球限量2,025只，訂價23萬6,500元。

如果TUDOR可被視為通往F1最親切的聯名，那同時與McLauren車隊、Ferrari車隊擁有合作關係的RICHARD MILLE，則可被視為最夢幻、逼近遙不可及的F1之選。嚴格來說，除了McLauren、Ferrari的兩位車手，加上品牌好友Fernando Alonson，2025年的F1現役車手至少有五人同時配戴RICHARD MILLE表款，堪稱站上T台的必備致勝密碼。