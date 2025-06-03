超萌！品田牧場×小新聯名套餐 週邊、主題店超好拍

小新的粉絲準備好了嗎？王品旗下的「品田牧場」，今夏攜手「蠟筆小新」，自即日起至7月31日期間推出「小新の牧場日記」聯名企劃，不僅打造聯名套餐、聯名甜點，還有多款聯名週邊同步登場，全台21間品田牧場也換上聯名裝飾，讓小新、小白、春日部防衛隊等經典角色，陪伴顧客度過用餐時光，還有機會獲得週邊好禮。

本次聯名活動所推出的「媽媽的豬排咖哩飯哦！」選用炸至金黃酥香的里肌豬排，搭配獨家咖哩醬，同時白飯也化身成為小新的臉龐，帶來滿滿的趣味感，每份428元。另款「濃の味妮妮家漢堡排」則是以厚實肉排為主角，搭配特製的濃醇醬汁上桌，每份398元。至於聯名套餐的換購甜點「媽媽，我要吃小心點！」以香濃的香草冰淇淋加上酸甜草莓醬，搭配小新造型杯套以及隨機角色餅乾（小新、小白、肥嘟嘟左衛門），創造出沁涼又可愛的夏日回憶，換購價49元。

活動期間凡點購聯名套餐，隨餐可獲得「聯名限定角色紋身貼紙」。品田牧場也推出3款獨家聯名週邊，包括印有小新調皮表情的「小新保冷袋」，套餐加購價199元；還有「阿呆款隔熱墊」、「小白款隔熱墊」，可愛又具實用功能，加購價均為149元。