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甜美、0熱量！GUCCI「雪酪」色新包 時尚穿搭免忌口！
提到義大利甜點你會想到什麼？提拉米蘇、Gelato冰淇淋、還是源自西西里島的Cannoli？歷史源自佛羅倫斯的古馳（GUCCI）今年夏天以同樣源自佛羅倫斯的甜點Sorbetto雪酪為靈感，推出多款雪酪色GG Marmont包款，並持續在日前法國的坎城影展、2026早春系列為多位名人配戴造型，掀起新一波0熱量甜美風潮。
不含奶製品的雪酪Sorbetto是以果泥或果汁為成分，滋味清爽並不時穿插在餐桌的菜色間，成為轉換口味或讓味蕾煥然一新的小點。2025年演出《驚奇4超人：第一步》、《狼人》等新片的Julia Garner在參加GUCCI早春時身穿綠色連身短裙手提一只淡粉色GG Marmont、愜意且優雅；英國氣質甜心Daisy Edgar-Jones則是在坎城影展時被捕捉到街頭身影，只見她以牛仔褲搭配絲巾風小可愛式上衣並將GG Marmont以側肩背戴，意外帶出GG Marmont「可甜可鹹」、可正式優雅也可街頭隨興的多元風格。
2025夏日新款的GUCCI GG Marmont包款，除了維持選用柔軟澎鬆且輕盈的皮革，同時並在包款內側加入口袋設計方便置放卡片或小物、提升實際使用的便利性，此外金屬鏈結背帶並在中段加入皮革，讓無論手提或肩背的舒適性都大為提升，包款共有粉紅、粉紫、粉藍與檸檬黃四色，甜美、0熱量、太陽再大也不怕融化，訂價皆為91,000元。
【2025報稅季來了】
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