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甜美、0熱量！GUCCI「雪酪」色新包 時尚穿搭免忌口！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
多位東西方女星如Julia Garner（中）、Daisy Edgar-Jones（左）、泰星Davika Hoorne，近日皆選用了古馳（GUCCI）新款雪酪色GG Marmont包包成為隨身造型單品。圖／GUCCI提供
多位東西方女星如Julia Garner（中）、Daisy Edgar-Jones（左）、泰星Davika Hoorne，近日皆選用了古馳（GUCCI）新款雪酪色GG Marmont包包成為隨身造型單品。圖／GUCCI提供

提到義大利甜點你會想到什麼？提拉米蘇、Gelato冰淇淋、還是源自西西里島的Cannoli？歷史源自佛羅倫斯的古馳（GUCCI）今年夏天以同樣源自佛羅倫斯的甜點Sorbetto雪酪為靈感，推出多款雪酪色GG Marmont包款，並持續在日前法國的坎城影展、2026早春系列為多位名人配戴造型，掀起新一波0熱量甜美風潮。

不含奶製品的雪酪Sorbetto是以果泥或果汁為成分，滋味清爽並不時穿插在餐桌的菜色間，成為轉換口味或讓味蕾煥然一新的小點。2025年演出《驚奇4超人：第一步》、《狼人》等新片的Julia Garner在參加GUCCI早春時身穿綠色連身短裙手提一只淡粉色GG Marmont、愜意且優雅；英國氣質甜心Daisy Edgar-Jones則是在坎城影展時被捕捉到街頭身影，只見她以牛仔褲搭配絲巾風小可愛式上衣並將GG Marmont以側肩背戴，意外帶出GG Marmont「可甜可鹹」、可正式優雅也可街頭隨興的多元風格。

2025夏日新款的GUCCI GG Marmont包款，除了維持選用柔軟澎鬆且輕盈的皮革，同時並在包款內側加入口袋設計方便置放卡片或小物、提升實際使用的便利性，此外金屬鏈結背帶並在中段加入皮革，讓無論手提或肩背的舒適性都大為提升，包款共有粉紅、粉紫、粉藍與檸檬黃四色，甜美、0熱量、太陽再大也不怕融化，訂價皆為91,000元。

GUCCI 雪酪粉紫色GG Marmont包中型款，91,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI 雪酪粉紫色GG Marmont包中型款，91,000元。圖／GUCCI提供
古馳（GUCCI）以同樣源自佛羅倫斯的甜點Sorbetto雪酪為靈感，推出多款雪酪色GG Marmont包款，日前已為多位名人像是Julia Garner穿戴造型，掀起新一波0熱量甜美風潮。圖／GUCCI提供
古馳（GUCCI）以同樣源自佛羅倫斯的甜點Sorbetto雪酪為靈感，推出多款雪酪色GG Marmont包款，日前已為多位名人像是Julia Garner穿戴造型，掀起新一波0熱量甜美風潮。圖／GUCCI提供
泰星Davika Hoorne今年5月在坎城影展現身時以GUCCI古馳GG Marmont淡黃色皮革肩背包搭配GUCCI 2025早秋系列粉色外套與短褲，一秀輕快度假愜意。圖／GUCCI提供
泰星Davika Hoorne今年5月在坎城影展現身時以GUCCI古馳GG Marmont淡黃色皮革肩背包搭配GUCCI 2025早秋系列粉色外套與短褲，一秀輕快度假愜意。圖／GUCCI提供
GUCCI 雪酪粉藍色GG Marmont包中型款，91,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI 雪酪粉藍色GG Marmont包中型款，91,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI 雪酪檸檬黃色GG Marmont包中型款，91,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI 雪酪檸檬黃色GG Marmont包中型款，91,000元。圖／GUCCI提供

甜點 佛羅倫斯

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