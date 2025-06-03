甜美、0熱量！GUCCI「雪酪」色新包 時尚穿搭免忌口！

提到義大利甜點你會想到什麼？提拉米蘇、Gelato冰淇淋、還是源自西西里島的Cannoli？歷史源自佛羅倫斯的古馳（GUCCI）今年夏天以同樣源自佛羅倫斯的甜點Sorbetto雪酪為靈感，推出多款雪酪色GG Marmont包款，並持續在日前法國的坎城影展、2026早春系列為多位名人配戴造型，掀起新一波0熱量甜美風潮。

不含奶製品的雪酪Sorbetto是以果泥或果汁為成分，滋味清爽並不時穿插在餐桌的菜色間，成為轉換口味或讓味蕾煥然一新的小點。2025年演出《驚奇4超人：第一步》、《狼人》等新片的Julia Garner在參加GUCCI早春時身穿綠色連身短裙手提一只淡粉色GG Marmont、愜意且優雅；英國氣質甜心Daisy Edgar-Jones則是在坎城影展時被捕捉到街頭身影，只見她以牛仔褲搭配絲巾風小可愛式上衣並將GG Marmont以側肩背戴，意外帶出GG Marmont「可甜可鹹」、可正式優雅也可街頭隨興的多元風格。