新光三越「年中慶點」6月5日開跑 首度祭出千點返利20%

炎夏來襲，新光三越號召全台超過400萬會員共同引爆「扣點消費」熱潮，6月5日起會員專屬「年中慶點」全面升級，祭出前所未有的點數放大回饋機制，不僅APP限時開放索取「百倍放大」優惠－扣30點可兌換300元服飾／內睡衣／珠寶飾品／鞋包配飾電子抵用金、扣50點可兌換500元名品／家庭用品／法雅客／[i]Store電子抵用金，更首度推出「扣千點返利20%」—單筆消費折抵1,000點即贈200點，讓會員點數發揮最大效益。

此外，新光三越同步亦推出話題破錶的「扣點換好物」，最低12折起即可兌換P&G洗衣球、日本獅王牙膏等人氣民生商品，而全台分店也聯手推出「會員點數護照」，扣點即可以最低5折起入手SHISEIDO紅妍超導電波組、PANDORA鑲邊心形手鍊、日清兵衛烏龍碗麵等萬項熱銷品。

此次「年中慶－會員盛點」十分貼近消費者實際需求，不論是夏季旅遊穿搭、新鮮人就職必備穿搭／3C單品，亦或是環保節能節水的一級家電，一次網羅，讓消費者可一站式購足。

新光三越今年祭出的夏季點數回饋，共有五重。

第一重：6/2（一）至6/11（三）至新光三越APP點數專區扣指定skm points可兌換指定金額電子抵用金。扣30點skm points兌換300元電子抵用金（銀卡限兌換3份／貴賓卡、橘卡限兌換2份，限量）。使用方式為6/5至6/22於女服／男商／休閒服飾／內睡衣／珠寶飾品／鞋包配飾，單筆消費3,000元抵用300元。扣50點skm points兌換500元電子抵用金（銀卡限兌換2份／貴賓卡、橘卡限兌換1份，限量）。使用方式為6/5至6/22於名品／家庭用品／法雅客／[i]Store，單筆消費10,000元抵用500元。

第二重：首度推出「有點好返利」，6/10（二）至6/22（日）會員於新光三越APP點數專區索取參加資格券，於6/12（四）至6/22（日）單筆消費折抵1,000點skm points，即回饋200點skm points（每人最高回饋上限1,000點，限量）。

第三重：迎戰抗通膨民生好物可免費換。6/9（一）起扣300點skm points多重民生好禮通通免費入手，包括：美國百年歷史果醬品牌─盛美家藍莓/草莓果醬、每每推出即秒殺兌畢的P&G洗衣球、日本藥妝店必買的獅王全效牙膏等。

第四重：萬項點數好物最低5折起扣點換。6/12（四）起新光三越全台分店聯手推出「會員點數護照」限時點數優惠，萬項美妝、服飾、家用品與人氣民生好物，包括：SHISEIDO國際櫃紅妍超導電波組、PANDORA鑲邊心形手鍊、日清兵衛豆皮烏龍碗麵等，扣點最低5折起直接帶回家。

第五重：新光三越會員熱烈招募中。6/5（四）起首次申辦會員最高贈400點skm points 6/5（四）至6/30（一）首次申辦新光三越會員最高贈400點skm points（限量）→首次申辦貴賓卡（單筆消費達2,000元）贈300點skm points、首次申辦橘卡會員（下載APP）贈100點skm points。