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陳傑憲站台代言婚鑽 銀座白石、亞立詩獻愛六月新娘

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
EXELCO DIAMOND代言人陳傑憲帥氣現身銀座白石、EXELCO DIAMOND高雄夢時代新櫃開幕記者會。圖／銀座白石提供
EXELCO DIAMOND代言人陳傑憲帥氣現身銀座白石、EXELCO DIAMOND高雄夢時代新櫃開幕記者會。圖／銀座白石提供

適逢日本婚鑽珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI）進軍台灣8週年，與集團旗下比利時百年珠寶品牌EXELCO DIAMOND日前於高雄夢時代百貨盛大舉辦雙品牌新櫃開幕記者會，除了將推出全球首創的「真鑽皇冠租借服務」，EXELCO DIAMOND品牌代言人「台灣隊長」陳傑憲更首度站台，並推出「EXELCO DIAMOND × 陳傑憲」限量聯名小卡，以國民老公的暖男形象開啟品牌深耕南台灣新篇章。

銀座白石今年特別與韓國頂級婚紗攝影品牌Artiz Studio攜手推出聯名活動 《Oh! 我的公主殿下》婚紗藝術照抽選活動。凡於5月30日至6月30日期間購買品牌鑽戒或對戒，即有機會由Artiz Studio專業團隊操刀打造浪漫回憶，穿上韓式婚紗、戴上品牌價值百萬的「真鑽皇冠」拍攝婚紗藝術照。品牌也預告全球首創的「真鑽皇冠租借服務」即將於台灣登場，共有8頂不同風格的百萬真鑽皇冠與搭配對應的珠寶套組可選，讓更多新人能實現「為愛加冕」的夢想。

台灣婚鑽品牌亞立詩（ALUXE）與獨家代理的德國頂級精品婚戒品牌acredo，近期攜手推出全新三大系列「Facetted Connections」、「Morning Glow」與「Joy」對戒，透過細膩的切割線條、溫暖的麥穗紋理與輕盈優雅的戒身詮釋愛情的多元面貌。自即日起至2025年6月30日止期間，凡購買 acredo 對戒，即可享有81折優惠，再提供免費「專屬刻印服務」，將兩人獨一無二的指紋、手印，或是可愛的寵物腳印，甚至是充滿紀念意義的手繪圖像等，鐫刻在戒指上，讓婚戒成為新人獨一無二的永恆信物。

亞立詩acredo推出Facetted Connections系列婚戒。圖／亞立詩提供
亞立詩acredo推出Facetted Connections系列婚戒。圖／亞立詩提供
銀座白石全球首創的「真鑽皇冠租借服務」即將於台灣登場，此為《Prelude》皇冠套組。圖／銀座白石提供
銀座白石全球首創的「真鑽皇冠租借服務」即將於台灣登場，此為《Prelude》皇冠套組。圖／銀座白石提供
EXELCO DIAMOND代言人陳傑憲帥氣現身銀座白石、EXELCO DIAMOND高雄夢時代新櫃開幕記者會。圖／銀座白石提供
EXELCO DIAMOND代言人陳傑憲帥氣現身銀座白石、EXELCO DIAMOND高雄夢時代新櫃開幕記者會。圖／銀座白石提供
亞立詩與獨家代理的德國頂級精品婚戒品牌acredo攜手推出全新三大系列。圖／亞立詩提供
亞立詩與獨家代理的德國頂級精品婚戒品牌acredo攜手推出全新三大系列。圖／亞立詩提供
EXELCO DIAMOND代言人陳傑憲帥氣現身銀座白石、EXELCO DIAMOND高雄夢時代新櫃開幕記者會。圖／銀座白石提供
EXELCO DIAMOND代言人陳傑憲帥氣現身銀座白石、EXELCO DIAMOND高雄夢時代新櫃開幕記者會。圖／銀座白石提供
亞立詩acredo推出Joy系列婚戒。圖／亞立詩提供
亞立詩acredo推出Joy系列婚戒。圖／亞立詩提供
銀座白石全球首創的「真鑽皇冠租借服務」即將於台灣登場，此為《Sincere》皇冠套組。圖／銀座白石提供
銀座白石全球首創的「真鑽皇冠租借服務」即將於台灣登場，此為《Sincere》皇冠套組。圖／銀座白石提供
亞立詩acredo推出Morning Glow系列婚戒。圖／亞立詩提供
亞立詩acredo推出Morning Glow系列婚戒。圖／亞立詩提供
銀座白石全球首創的「真鑽皇冠租借服務」即將於台灣登場，此為《Lien》皇冠套組。圖／銀座白石提供
銀座白石全球首創的「真鑽皇冠租借服務」即將於台灣登場，此為《Lien》皇冠套組。圖／銀座白石提供

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