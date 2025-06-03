全家攜哈根達斯跨界聯名 今夏最夯仙女紅茶飲品必打卡

全家鎖定夏日體感商機，由鮮食品牌Let’s Tea、minimore領軍，推出多款果香風味話題新品，首推Let’s Tea與冰品巨星Häagen-Dazs跨界聯手，推出「蜜桃果漾仙女紅」、「芒果果漾仙女紅」兩款仙女紅茶聯名飲品，主打果感系飲茶新潮流，將整支雪糕加入仙女紅茶的特殊吃法，且購買任一Let’s Tea與Häagen-Dazs聯名飲品，可獲得限量獨家聯名質感保冷提袋，預計將掀起一波「今夏必打卡的手搖飲」熱潮。

不只喝得到清爽果香，吃的部分也不缺席！全家同步推出「奇異果季」主題商品，從Zespri紐西蘭奇異果截切水果盒、冷藏原果，到minimore奇異果水晶塔、奇異果大福等視覺系甜點一應俱全，讓酸甜果味包圍整個午後，搭配中杯以上Let’s Café還可享甜點半價優惠。此外，並推出超特殊的SOHOT炎選新品「米雪布朗尼」，以外型酷似米血糕的反差萌，搭配濃郁苦甜的巧克力香，打造最可愛的布朗尼擔當。

隨著盛夏腳步逐漸逼近，天氣越來越悶熱，消費者對於清爽解渴的果系飲品與水果甜點需求快速升溫。根據全家觀察，夏日為茶飲銷售的高峰期，其中又以果茶類、無糖茶類因自然清新風味，受到消費者的喜愛。

「全家」Let’s Tea以「原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶」四大產品線推陳出新，果茶系列過往已推出「柳橙香柚綠茶」、「芭樂檸檬綠」等近十款果茶飲品，皆獲得消費者好評，一年熱銷逾250萬杯。為持續搶攻夏季冰飲市場，「全家」Let’s Tea將Häagen-Dazs的甜點魅力融入茶飲，以定番仙女紅茶為基底，直接加入整支Häagen-Dazs脆皮雪糕，打造「蜜桃果漾仙女紅」、「芒果果漾仙女紅」2款聯名水果茶飲，多層次風味與視覺體驗兼具，引爆夏季第一波茶飲熱潮。

「蜜桃果漾仙女紅」主打蜜桃與覆盆子的柔和甜感，以Häagen-Dazs蜜桃覆盆子脆皮雪糕搭配經典仙女紅茶基底，風味溫潤清爽，是女性消費者最愛的柔美果香系首選；而「芒果果漾仙女紅」則以Häagen-Dazs芒果百香果脆皮雪糕為風味，濃郁芒果融合百香果的熱帶香氣，帶來更突出的果香衝擊，尤其適合喜愛濃郁系飲品的消費者。單杯組合售價109元，即日起購買任一款Let’s Tea與Häagen-Dazs聯名飲品，還可獲得限量獨家聯名質感保冷提袋。

為滿足消費者便利攝取水果的需求，「全家」架上販售截切水果盒，主打開蓋即食、免處理、免沾手，成為外食族補充健康的神助攻。適逢紐西蘭奇異果盛產季節，全家即日起推出多款紐西蘭第一品牌Zespri奇異果商品，包含「黃黃綠綠奇異果」截切盒，一盒即享黃金與綠奇異果雙重風味(69元)、「熟成限定黃金奇異果」截切盒，口感飽滿香甜，滑順中帶著清爽微酸感(69元)。

另有冷藏原果「紐西蘭金圓頭奇異果2入」(89元)與「陽光黃金奇異果6入」(259元)，以及線上渠道「全家行動購」、「FamiPort預購」、生鮮電商平台「食食購」，皆販售整箱多入奇異果，消費者可輕鬆下單、到店取，適合外出或家庭日常儲備，是夏日最天然的能量補給。即日起至6/24，全家並推出「Zespri紐西蘭奇異果」集章趣活動，於活動期間購買指定奇異果商品，集滿指定章數可兌換好禮。

甜點控則不能錯過全家奇異果系甜點，首推minimore「奇異果水晶塔」(49元)，軟嫩多汁的綠奇異果包裹在水晶凍中，視覺與口感兼具，搭配滑順的蜂蜜優格蕾雅，層次豐富；minimore「奇異果大福」(42元)，結合新鮮奇異果與紅豆餡，外Q內酸甜，一口咬下濃郁奇異果香氣散發在口中；「奇異果蛋糕」(45元)則是巧克力與奇異果雙層戚風交織，苦甜可可中帶有淡淡的奇異果香，搭配奇異果奶霜，是酸甜控的最愛。