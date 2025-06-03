台灣工藝郵票 中華郵政6日發行1套4枚

中華郵政公司今天宣布，將於6日發行台灣工藝郵票1套4枚，以國立台灣工藝研究發展中心典藏的藺草提籃、漫舞、山影及三角錐型花器為主題。

中華郵政今天發布新聞稿，介紹這4枚以工藝中心代表作品為主題的台灣工藝郵票，面值均為新台幣8元，預計6月6日發行。

這套工藝郵票的主題，包括顏水龍、謝春子的「藺草提籃」，這件纖維工藝作品為大小各異的提籃造型，由顏水龍繪製設計圖、謝春子以藺草編織，散發獨特草香，呈現簡約質樸的生活美學。

林葆家的「漫舞」，陶藝作品以優美大弧面，創造豐腴圓潤之感，器物上不同色釉與自由舞動的點線條面，好似在遼闊天地間，綻放無限律動生命力。

賴高山的「山影」，漆藝作品融合古典與抽象主義，採高腳供盤造型，底部以山形圖案為主，並點綴邵族原住民元素，器的上沿以藍色為基調，飾以貝殼貼附，中央襯以蕾絲貼附，寓意日月潭所蘊含的景觀文化之美。

黃塗山的「三角錐型花器」，竹藝作品以菊花紋編法起底，主體採山道紋編製，並以竹條斜插呈三角錐形紋飾，經煮染染色再以生漆擦拭塗裝，整體環繞連續、疏密有致，器形敦厚穩重。

中華郵政表示，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，將提前於4日發售。