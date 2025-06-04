《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場 超值優惠最後倒數！

富邦文教基金會今夏重磅推出全新親子展覽《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場，結合流行音樂與互動體驗，為孩子們打造專屬的情緒練習場。展覽將於今年6月正式與大眾見面，預計成為2025年最豐富、最驚喜的親子展覽。

此次展覽的最大亮點，在於使用國際最高規格、360度全息投影技術的「音樂森林沉浸式劇場」，音樂與動畫交織，帶孩子進入充滿想像力的音樂夢幻世界，透過音樂與互動遊戲幫助孩子們感受各種情緒的不同面貌。孩子化身音樂精靈，AR互動留下心聲，走入實體街道場景，探索音樂公園與多米獸磁力片幼幼區，在溫馨有趣的遊戲時光中啟發邏輯思考與無限想像，真正實現「玩中學，學中樂」，開啟五感冒險旅程！

在這個超大型遊戲場中，虎姑婆化身為溫暖親切的魔法夥伴，陪伴每一位小朋友在遊戲場中自由自在地玩樂探索。透過與虎姑婆的互動，孩子們將創造充滿歡樂與勇氣的美好記憶，同時建立對自我表達的信心。《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊樂場預售優惠於6月11日截止，持本票券還能同時參觀科教館的3-6樓常設展，絕對值回票價的選擇！今年暑假，就與孩子們攜手踏上這場寓教於樂的探索旅程吧！更多展覽資訊，敬請關注官方網站 https://whoogupo.com/ 及社群平台 Instagram：虎姑婆和他的朋友（@whoogupo）

《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場

展覽期間：2025年6月12日至2025年10月12日

展覽地點：國立臺灣科學教育館7樓西側特展區 (111台北市士林區士商路189號)

票券預售期間：2025年 5月1日至 2025年6月11日

售票平台：ibon｜UDN｜klook

預售票價：親子票（一大一小）優惠價 NT$550 / 家庭票（兩大兩小）優惠價 NT$999、MyVideo套票（親子票1組+ MyVideo VIP序號30天）NT$670

主辦單位：財團法人富邦文教基金會

特別感謝：富邦集團、禾聯家電、MyVideo