最瘋狂的鋼琴PK賽回來了！《鋼琴大鬥法》全新製作今夏火熱登場

席捲全球的趣味鋼琴對決賽《鋼琴大鬥法》（Piano Battle）今年9月將以全新樣貌在台登場，一連兩天分別於臺北、臺中以新作「鋼琴大鬥法《分秒必爭》」（Piano Battle “Time is limited”）震撼回歸台灣舞台！這次不只是琴藝、聽力互相對決，更要以「時間」競賽進行終極挑戰！這場演出，不只是鋼琴秀，更是一場限時生存戰。早鳥將於二0二五年六月三日於 udn售票網 啟售，指定票區享85折起，樂迷敬請把握限時優惠。

破圈傳統 音樂娛樂新形態表演夯

來自德國的兩位型男鋼琴家─安德列亞斯．肯恩（Andreas Kern）與保羅．希比斯（Paul Cibis）攜手推出的《鋼琴大鬥法》經典首部曲，曾創下2010年香港乙城節最受歡迎和門票最快售罄的節目記錄，之後的系列作品演出遍及歐洲、美國和亞洲等地，包括柏林、紐約、雪梨、臺北、首爾、東京與上海等城市，所到之處場場爆滿、好評不斷。節目結合古典與現代、即興與競賽，不僅打破古典音樂的距離感，更創造出一種前所未見的「音樂娛樂新形態」。

再進化的全新製作 《分秒必爭》更吸觀眾注目

跳脫傳統表演方式的《鋼琴大鬥法》以兩位風格迥異的鋼琴家對戰為其特色，而這次的新創作「分秒必爭」加入「時間」為條件，當舞台中央的計時器按下，兩位藝術家開始與時間賽跑，奏出一場音樂與時間的拉鋸戰！與此同時觀眾不僅是欣賞者，更是扮演決定勝負的裁判，台上爭分奪秒表演張力十足，台下觀眾熱烈互動投下關鍵一票，共同塑造這場即時競技的精彩對決。

高超琴技和幽默輕鬆的演出形式、精心設計的PK競賽，超過100分鐘的演出絕無冷場，最終無論是象徵白天使的肯恩，或化身黑武士的希比斯最獲觀眾青睞，能享受到這場結合視覺與聽覺絕妙饗宴的觀眾，才是最後贏家！

鋼琴大鬥法《分秒必爭》6月3日早鳥正式啟售。圖／聯合數位文創提供

鋼琴大鬥法《分秒必爭》

9月6日（六）19:30 — 臺北國家音樂廳

9月7日（日）15:30 — 臺中國家歌劇院 中劇院

▎主辦單位：亞藝藝術｜聯合數位文創

▎官方網站： https://uevent.udnfunlife.com/PianoBattle2025

▎購票資訊： udn售票網

▎票 價：2300 2100 1900 1600 1200 800（臺北）

2100 1800 1500 1200 900 600（臺中）

▎早鳥期間：6月3日起至6月25日止，udn售票網獨家優惠85折(限$1,500(含)以上票區)