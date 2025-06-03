ORIS 2025版Hölstein Edition紀念表 夜光小熊藏初心

一個人無論走得多遠，總有一天要回家，一如對手表而言，表廠就是家。ORIS今年再度發表了為品牌創立紀念日所發行的Hölstein Edition系列表，以簡約的黑白設計並藏入一只夜光小熊，最簡約、帶著玩心，再度回歸一只ORIS腕表的原點。

在集團化、高級化的時代，獨立營運的ORIS在中價位的瑞士手表中，已然是台灣消費者熟悉長達數十年不變的耳熟能詳名字。品牌自2020年開始，以表廠所在地「豪斯登」（Hölstein）之名、以表廠創建的六月一日為紀念推出年度限量的Hölstein Edition腕表；2020年發表了青銅款並限量250只、2021年賦予38毫米表款時髦中性的灰色視覺、2022年帶人重返懷舊風格的兩地時間、2023年則有一只品牌罕見的紫色Aquis潛水表、2024年則為一只全黑酷炫視覺的Divers Sixty-Five，每一只都聚焦於表廠與品牌的重要設計，回顧也遠眺。