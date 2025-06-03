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ORIS 2025版Hölstein Edition紀念表 夜光小熊藏初心
一個人無論走得多遠，總有一天要回家，一如對手表而言，表廠就是家。ORIS今年再度發表了為品牌創立紀念日所發行的Hölstein Edition系列表，以簡約的黑白設計並藏入一只夜光小熊，最簡約、帶著玩心，再度回歸一只ORIS腕表的原點。
在集團化、高級化的時代，獨立營運的ORIS在中價位的瑞士手表中，已然是台灣消費者熟悉長達數十年不變的耳熟能詳名字。品牌自2020年開始，以表廠所在地「豪斯登」（Hölstein）之名、以表廠創建的六月一日為紀念推出年度限量的Hölstein Edition腕表；2020年發表了青銅款並限量250只、2021年賦予38毫米表款時髦中性的灰色視覺、2022年帶人重返懷舊風格的兩地時間、2023年則有一只品牌罕見的紫色Aquis潛水表、2024年則為一只全黑酷炫視覺的Divers Sixty-Five，每一只都聚焦於表廠與品牌的重要設計，回顧也遠眺。
2025年最新的Hölstein Edition系列腕表則在眾人眼前獻上一只飛行風格的精鋼DLC款式，41毫米的白色表盤中有著醒目的黑色阿拉伯數字時標、指針與刻度。Cal.400自製機芯出自ORIS表廠自製，並具備120小時動力儲存、2,250高斯的抗磁性能，雖然並未有交付瑞士天文台進行檢測，但官方數據日誤差為-3/+5秒，一旦於官方網站註冊可延長至十年保固，全球限量250只，訂價14萬8,000元，已於品牌官方網站、ORIS專賣店同步開賣。
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