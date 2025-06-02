妮妃雅現身蘋果直營店 親揭爆紅造型秘辛與香蕉美學

每年6月為國際驕傲月，蘋果一直以來透過產品與系列活動支持LGBTQ+社群的多元展現與自我認同，除了推出值得年年收藏的Apple Watch驕傲特別版錶帶之外，也會在直營店舉辦「Today at Apple」相關課程，而今年更特別邀請到國際變裝皇后妮妃雅Nymphia Wind親自來到Apple信義A13開課，現場與民眾暢談一路走來的創作旅程與心路歷程、獨特藝術風格的靈感來源、堅持自我風格的動力，以及最愛造型的創作幕後故事，並分享自己如何在工作與生活中運用蘋果產品和服務來更有效率實踐源源不絕的創意能量。

妮妃雅在國中時期與同學模仿少女時代跳舞，開始嘗試扮裝，並在大學時期深化對變裝藝術的投入。畢業後原本不知道自己的目標在哪的她，發現變裝藝術能融合彩繪、化妝、服裝製作、美甲、表演、音樂編輯等多重領域，都是她喜愛且擅長的項目，而且親手製作並穿著自己的作品才最能展現其精髓，「自己做的自己穿最美」成為她持續創作的動力，而且妮妃雅很早就在西方主導的變裝文化中，持續融入各種亞洲、台灣獨有的特色元素，也奠定了她亞洲變裝皇后的獨特定位。

當天有參加到這堂課的民眾簡直像是參與了一場變裝藝術盛宴，妮妃雅現場親自分享了她一路創作多套精彩的變裝皇后形象照背後的拍攝故事，從站在花蓮瑞穗田埂中將台灣農民使用的扁擔與天秤意象結合的時尚農村照、騎著機車與朋友一路從新店山上載回士林的巨大舞獅頭，還有受戲曲中心藝術節邀請，將傳統戲曲中男性角色的臉譜與女性佩戴的鳳冠結合，詮釋了兼具陽剛與陰柔氣質的「妖」。每個作品帶來的視覺衝擊力，背後都有妮妃雅不畏挑戰想要完成腦中創意的全心付出。

而以搶眼的亮黃色與香蕉意象深植人心的妮妃雅，又是如何建立起個人風格的呢？關鍵在於「把自己喜歡的東西一直放在身上」，選擇自己真心喜歡的元素作為風格基礎，持續且一致地在公開場合展現這些元素以建立印象，進一步讓特定元素與個人形象產生強烈連結，甚至將風格延伸至粉絲文化，形成社群認同。「我是蕉佛，粉絲們的暱稱是『蕉徒』，簡直像邪教一樣。」

如果大家追蹤妮妃雅的IG，可以發現她真的是將香蕉這個元素發揮得淋漓盡致，在傳統市場水果攤、魯保羅變裝皇后秀的舞台，甚至在艾美獎紅毯上，妮妃雅都能以讓你意想不到的香蕉風格形象現身。而在設計每套服裝造型、與其他工作夥伴來回溝通設計、甚至最終作品的後製，都少不了iPad的幫忙。

妮妃雅說，「避免不同語言的跨國團隊無法精準傳達與接收修改需求，因此習慣大量使用iPad與不同設計師進行設計稿的溝通與修改，直接在iPad上圈點、直接繪製修改意見，視覺化溝通快速又直接。」除此之外，使用多年持續汰舊換新的iPhone、MacBook系列也在她的音樂剪輯、影像處理、繪圖設計及溝通協調中都扮演了不可或缺的角色。

談到未來計劃，妮妃雅除了想要先享受一段什麼都不做的假期之外，下一個想要挑戰的目標之一是「花車環島表演」，將傳統的歌仔戲舞台車巡迴各地演出形式，與變裝皇后藝術相結合，打造出一個「皇后版本」的巡迴舞團，為傳統藝術注入新的視覺風格與表演活力。另外，也想要挑戰將「檳榔攤、檳榔西施」與香蕉元素做結合，各種腦洞大開的想法，從妮妃雅口中說出來感覺都能夠成真。