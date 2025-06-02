影／星宇K董任機長首航加州安大略 台灣之光郭泓志任宣傳大使
星宇航空北美第四個航點加州安大略於今天開航，星宇航空晚上舉辦了首航儀式，邀請台灣之光郭泓志擔任安大略宣傳大使，他也跟其他旅客分享過去進出安大略機場的經驗。星宇航空董事長張國煒特別擔任首航班機駕駛，他跟組員才走進候機室就吸引大批首航班機旅客合影，郭泓志也上前合照，但張國煒專注於飛行任務，合照後即登機並未受訪。
星宇航空商務長梁文龍表示，安大略國際機場擁有通關迅速、交通順暢等優勢，能大幅提升旅客的整體旅行體驗。星宇航空持續強化北美與亞洲之間的航網布局，透過安大略新航點串聯綿密的東南亞航線，預期將吸引更多往返南加州與亞洲間的商務與轉機旅客，滿足市場對高品質服務的需求。
首航儀式以棒球為主題，結合主題航班角色SNOOPY，宣傳大使郭泓志分享安大略機場的便捷環境，因他曾在加州旅居多年，十分熟悉安大略機場地點便利、動線流暢等優點，很開心擔任星宇航空安大略航線宣傳大使。活動現場也設計了「棒球九宮格」，由旅客下注預測，看看是投手郭泓志還是星宇空服員勝出，成功猜中的旅客即可獲得Sony隨身劇院組合，以及「不死鳥」郭泓志親筆簽名棒球等好禮。
星宇航空指出，台北-安大略航線以A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，開航初期一周四班。歡慶安大略開航，星宇航空為首航旅客準備多重驚喜好禮，包括限定SNOOPY旅行包與eSIM4Travel美國5GB eSIM，讓旅程更輕鬆便利。
適逢加州迪士尼樂園70週年，星宇航空與加州迪士尼樂園合作，即日起至12月31日止，凡持台北－安大略或台北－洛杉磯航線之登機證，即可至南海岸購物中心（South Coast Plaza）旅客服務中心兌換迪士尼精美小禮及由南海岸購物中心提供的貴賓護照及禮券，讓旅程增添童趣驚喜。
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