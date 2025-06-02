影／星宇K董任機長首航加州安大略 台灣之光郭泓志任宣傳大使

星宇航空北美第四個航點加州安大略於今天開航，星宇航空晚上舉辦了首航儀式，邀請台灣之光郭泓志擔任安大略宣傳大使，他也跟其他旅客分享過去進出安大略機場的經驗。星宇航空董事長張國煒特別擔任首航班機駕駛，他跟組員才走進候機室就吸引大批首航班機旅客合影，郭泓志也上前合照，但張國煒專注於飛行任務，合照後即登機並未受訪。

星宇航空商務長梁文龍表示，安大略國際機場擁有通關迅速、交通順暢等優勢，能大幅提升旅客的整體旅行體驗。星宇航空持續強化北美與亞洲之間的航網布局，透過安大略新航點串聯綿密的東南亞航線，預期將吸引更多往返南加州與亞洲間的商務與轉機旅客，滿足市場對高品質服務的需求。

首航儀式以棒球為主題，結合主題航班角色SNOOPY，宣傳大使郭泓志分享安大略機場的便捷環境，因他曾在加州旅居多年，十分熟悉安大略機場地點便利、動線流暢等優點，很開心擔任星宇航空安大略航線宣傳大使。活動現場也設計了「棒球九宮格」，由旅客下注預測，看看是投手郭泓志還是星宇空服員勝出，成功猜中的旅客即可獲得Sony隨身劇院組合，以及「不死鳥」郭泓志親筆簽名棒球等好禮。

星宇航空指出，台北-安大略航線以A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，開航初期一周四班。歡慶安大略開航，星宇航空為首航旅客準備多重驚喜好禮，包括限定SNOOPY旅行包與eSIM4Travel美國5GB eSIM，讓旅程更輕鬆便利。