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恆隆行Joseph Joseph登陸中友百貨 人氣商品下殺5折起
恆隆行旗下致力於打造摩登居家生活風格的英國設計家居品牌「Joseph Joseph」，今年夏天首次推出品牌獨立快閃店，並自6月2日至8月31日於台中中友百貨B棟10樓限時登場。集結限量設計師聯名系列、新品清潔工具系列與人氣熱銷產品，還祭出多重優惠活動，邀請消費者親身體驗來自英國的摩登生活提案。
Joseph Joseph一直以來擅長提供現代居家生活解決方案，今年推出衣物清潔系列商品大受好評後，緊接著推出全新的清潔工具系列，搶先於快閃店開賣。
看準現代家庭對清潔效率追求與收納美學，清潔系列產品設計皆兼具實用機能與美感，讓消費者能夠優雅打掃居家環境毫不費力，包含多功能清潔刷、玻璃清潔工具、除塵撢等多樣清潔工具單品，另為因應多元的使用情境，還推出伸縮桿、收納架等多款耗材配件，為居家生活注入更多優雅細節。
Joseph Joseph與以抽象作品聞名的英國知名當代藝術家Jonathan Lawes合作，將具有濃厚當代風格的拼貼作品運用在衣物清潔用品系列。此次首度在台推出分類洗衣籃、摺疊燙衣板及洗衣提籃等三款獨家限量聯名系列商品，讓居家用品如同家中藝術品擺件，為繁瑣的家務事增添儀式感。
歡慶快閃店開幕，Joseph Joseph推出多重好禮優惠。獨家摩登衣事組包含首次亮相的英國當代藝術家Jonathan Lawes聯名系列洗衣籃與西裝套裝衣架，原價4,980元，優惠價3,490元就能入手。
還祭出人氣爆品首七日下殺199元起，包含輕鬆注水製冰盒、不沾桌矽膠餐夾兩件組及Nest系列砧板三件組，讓消費者輕鬆入手。另外還有全店優惠及滿額贈禮等多重優惠活動，一起打造質感日常生活。
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