CoCo「檸檬奇遇桔」第二杯10元！迷客夏「台味可樂」有馬告、丁香味

「迷客夏」自6月4日推出全新話題限定新品「台味可樂」系列，使用丁香、馬告等具有台灣特色的香料，以手工熬煮製作可樂基底，再結合異國香辛料與氣泡，推出「台味海鹽檸檬可樂」、「台味可樂桃冰沙」、「台味可樂拿鐵」等3款創意飲品。首推款「台味海鹽檸檬可樂」，以海鹽、檸檬激盪出鹹酸爽快感，手工可樂以丁香、馬告與肉桂堆疊獨特辛香層次，每杯60元。

「台味可樂桃冰沙」將蜜桃果醬與手工可樂打製成綿密冰沙，具有甜美果香與香辛料氣息，中杯售價60元；「台味可樂拿鐵」將手工可樂搭配迷客夏的娜杯紅茶與綠光鮮奶，帶著焦香尾韻與滑順奶香，中杯售價60元，大杯售價70元。6月4日至6月29日迷客夏同步推出「我台我驕傲！」抽獎活動，凡購買「台味可樂」系列飲品並完成發票登錄，或參與社群任務，即有機會抽中「台味搖滾Tee」，只送不賣。

「UNOCHA烏弄原茶」今夏首度推出「得獎茶系列」，選用二款由「南投鹿谷」與「嘉義梅山農會」品選且得獎認證的精品級台灣茶，搭配雪山山脈純淨天然泉水，以茶職人等級的現泡手法，透過熱沖、靜置、出茶湯、降溫等步驟，呈現優質台灣茶的滋味。獲得梅山農會金質獎的｜小葉種紅茶」，香氣融合花果與木質調，茶湯紅潤、韻味悠長，市價140元，優惠價100元（會員點數5點＋80元），限量約1,000杯。

另款「凍頂烏龍茶」曾獲鹿谷農會二梅獎，茶湯呈深琥珀色，帶有蒸糯米香與焦糖焙火氣息，市價100元，優惠價80元（會員點數5點＋60元），限量約2,000杯。兩款得獎茶僅限全台指定17間門市販售。

除此之外，烏弄也推出全新「島語台茶杯」，透過報紙排版風格，將各種茶葉資訊、茶職人家族故事、比賽茶小知識等內容呈現於杯身上，讓顧客一邊飲茶同時認識台灣好茶的故事。為慶祝得獎茶系列上市，Ocard線上點餐滿200元，贈「手採阿里山金萱」電子兌換券1張。參與粉絲團互動任務，也有機會獲得限量茶葉禮盒。