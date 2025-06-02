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CoCo「檸檬奇遇桔」第二杯10元！迷客夏「台味可樂」有馬告、丁香味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「CoCo都可」推出「檸檬奇遇桔 第二杯10元」優惠。圖／CoCo都可提供
「CoCo都可」推出「檸檬奇遇桔 第二杯10元」優惠。圖／CoCo都可提供

「迷客夏」自6月4日推出全新話題限定新品「台味可樂」系列，使用丁香、馬告等具有台灣特色的香料，以手工熬煮製作可樂基底，再結合異國香辛料與氣泡，推出「台味海鹽檸檬可樂」、「台味可樂桃冰沙」、「台味可樂拿鐵」等3款創意飲品。首推款「台味海鹽檸檬可樂」，以海鹽、檸檬激盪出鹹酸爽快感，手工可樂以丁香、馬告與肉桂堆疊獨特辛香層次，每杯60元。

「台味可樂桃冰沙」將蜜桃果醬與手工可樂打製成綿密冰沙，具有甜美果香與香辛料氣息，中杯售價60元；「台味可樂拿鐵」將手工可樂搭配迷客夏的娜杯紅茶與綠光鮮奶，帶著焦香尾韻與滑順奶香，中杯售價60元，大杯售價70元。6月4日至6月29日迷客夏同步推出「我台我驕傲！」抽獎活動，凡購買「台味可樂」系列飲品並完成發票登錄，或參與社群任務，即有機會抽中「台味搖滾Tee」，只送不賣。

「UNOCHA烏弄原茶」今夏首度推出「得獎茶系列」，選用二款由「南投鹿谷」與「嘉義梅山農會」品選且得獎認證的精品級台灣茶，搭配雪山山脈純淨天然泉水，以茶職人等級的現泡手法，透過熱沖、靜置、出茶湯、降溫等步驟，呈現優質台灣茶的滋味。獲得梅山農會金質獎的｜小葉種紅茶」，香氣融合花果與木質調，茶湯紅潤、韻味悠長，市價140元，優惠價100元（會員點數5點＋80元），限量約1,000杯。

另款「凍頂烏龍茶」曾獲鹿谷農會二梅獎，茶湯呈深琥珀色，帶有蒸糯米香與焦糖焙火氣息，市價100元，優惠價80元（會員點數5點＋60元），限量約2,000杯。兩款得獎茶僅限全台指定17間門市販售。

除此之外，烏弄也推出全新「島語台茶杯」，透過報紙排版風格，將各種茶葉資訊、茶職人家族故事、比賽茶小知識等內容呈現於杯身上，讓顧客一邊飲茶同時認識台灣好茶的故事。為慶祝得獎茶系列上市，Ocard線上點餐滿200元，贈「手採阿里山金萱」電子兌換券1張。參與粉絲團互動任務，也有機會獲得限量茶葉禮盒。

為了迎接夏天，「CoCo都可」於6月4日的週三品牌好友日，推出「檸檬奇遇桔 第二杯10元」優惠。當日打開CoCo Line官方帳號即可領取優惠券，「檸檬奇遇桔」原價45元，憑券可享第二杯10元，每人可領2張券。此外，針對Line好友，CoCo也推出6月好友優惠券，包括「珍珠奶茶」、「粉角奶茶」、「粉角檸檬冬瓜」，憑券可享「任選2杯69元」，每人共可享12杯優惠。

「迷客夏」自6月4日推出全新新品「台味可樂系列」。圖／迷客夏提供
「迷客夏」自6月4日推出全新新品「台味可樂系列」。圖／迷客夏提供
烏弄首度推出「得獎茶系列」，並打造「島語台茶杯」。圖／烏弄提供
烏弄首度推出「得獎茶系列」，並打造「島語台茶杯」。圖／烏弄提供

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