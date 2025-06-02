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迎接出國潮來襲 遠傳心生活 APP 打造一站式旅遊平台

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2025年出國熱潮持續升溫，自由行成為多數民眾首選，遠傳（4904）表示，觀察用戶需求，整合全台最強旅遊資源，以「遠傳心生活APP」打造市場整合訂票、住宿、行程、保險與漫遊服務的一站式旅遊平台。

遠傳指出，即日起遠傳攜手三大國際旅遊平台Klook、Trip.com、Agoda，推出夏季自由行加碼回饋活動，透過「遠傳心生活APP」預訂旅遊商品，不僅享最高20%遠傳幣回饋，投保旅平險再送100遠傳幣，更有機會抽中萬元旅遊金，陪你玩遍全世界！

根據交通部觀光署統計，2025年台灣出國人次預估將超越疫情前水準，年增率上看10%以上，其中選擇自由行的比例高達75%，成為最主要的出國旅遊方式。遠傳心生活APP以用戶為核心，持續提供最便利、整合的智慧生活服務平台，此次攜手三大國際旅遊平台，透過全方位的行程規劃與遠傳幣回饋，不僅強化與用戶的生活連結，更鞏固遠傳在數位生活圈的領導地位。

遠傳表示，遠傳心生活APP整合全方位旅遊服務，今夏推出「機票／訂房／行程回饋 最高20%遠傳幣」旅遊加碼活動，讓用戶規劃旅程不再繁瑣，從搜尋到預訂所有細節一手搞定！即日起至7月31日止，開啟遠傳心生活APP預訂指定旅遊商品，即享遠傳幣回饋，再加碼抽Klook、Trip.com萬元旅遊金。若於周二、周五使用遠傳friDay聯名卡結帳，即可再享額外加碼回饋，最高總回饋達20%。

此外，遠傳表示，自6月1日至6月30日遠傳friDay聯名卡新戶辦卡首刷回饋好禮包含任刷5筆享500遠傳幣、於Klook 、Trip.com、Agoda任消費1筆，並於台新銀行完成活動登錄，再享新光三越電子禮券500元（限量90份）、新舊戶加碼再享friDay購物金$200與遠傳friDay影音30天暢看。

遠傳指出，遠傳心生活APP不只提供優惠回饋，更全面整合自由行旅客最需要的出國服務，從機票交通、訂房住宿、行程景點、保險到通訊一站式操作，大幅提升行程安排效率與便利性。

遠傳表示，只要是遠傳月租型用戶，透過遠傳心生活APP即可於 2 分鐘內完成線上投保。保障範圍除涵蓋基本旅平險與航班延誤／取消等不便險外，還新增多項專屬保障，包含海外自駕、演唱會取消、雪場關閉等情境，滿足多元旅遊型態所需。針對親子出遊需求，遠傳也推出「未滿7歲子女共同投保」服務，讓家長與孩子一同擁有完整保險保障，安心出遊無後顧之憂。

遠傳 自由行 APP

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