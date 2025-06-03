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鈦金屬美學顛峰×未來生活革新！ CROSSPACE 隕石純鈦保溫瓶 超輕量鈦科技奢耀揭幕

聯合新聞網／ 有你共創
圖／有你共創提供
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「CROSSPACE可思創品」以航太級的純鈦金屬製造高端生活用品為品牌主要產品線，不僅使用頂級的材料，在產品設計上，亦是品牌著重的方向之一，旗下產品C12純鈦隨行保溫瓶更在2024年獲得iF 國際設計大獎的殊榮。

當設計不只是功能，而是一種藝術語言，日常器物便成為生活品味的延伸，2025年初正式推出重量級新產品「CROSSPACE隕石純鈦保溫瓶」，以宇宙隕石為靈感，將高端 99.9% 純鈦技術與精品級工藝結合，打造出一款兼具未來感、永續價值與極致細節的保溫瓶。

30 年精密鈦工藝 締造全球高端生活新標準

CROSSPACE的集團母公司「復盛應用科技」為全球頂尖高爾夫球桿頭製造大廠，其技術橫跨運動、航太與精品產業。憑藉集團母公司30 年鈦金屬精密工藝技術，在全球高端製造與設計領域，以突破性的研發精神與極致匠心，持續改寫市場對材質與設計的想像，確保CROSSPACE的每一件產品皆具備極輕量、超耐用、純淨無毒的卓越品質。

作為高端金屬應用的領導者，CROSSPACE不僅專注於科技創新，更以「靜奢美學」為品牌核心，透過精湛製程與極簡設計語彙，為現代人打造兼具機能、品味與永續價值的生活精品，旗下產品涵蓋純鈦保溫瓶、鈦製餐具與高端旅行用品，讓鈦金屬科技走入日常，重新定義奢華的本質。

未來，CROSSPACE將持續拓展技術邊界，以前瞻視野與環境永續理念，創造更多顛覆性的產品，為全球品味人士帶來更純粹、更極致的高端生活體驗。

圖／有你共創提供
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極簡美學 X 前衛工藝

重新定義飲水體驗 每一口都是純粹的風味

這款保溫瓶特別適合 Workation（工作＋度假）生活型態，讓靈感與移動並存，無論是在都市穿梭，或是在山間遠端工作，隕石純鈦保溫瓶都能陪伴探索無界人生。而鈦金屬的極致優勢就是「輕量、純淨、安全」。

CROSSPACE純鈦保溫瓶透過雙層真空的技術，將保溫性能推向極致，確保 6-12 小時的絕佳保溫效果，同時具備前所未有的安全性與輕量特性：

✔ 羽量隨身：最輕僅157g，相較不鏽鋼材質更輕盈，攜帶無負擔

✔ 天然抑菌：純鈦在陽光下，會有光觸媒反應產生抑菌效果，遠勝其他材質。

✔ 不殘留異味：咖啡、茶飲、中藥、乳製品皆能存放，確保每一口皆純粹

✔ 超強耐用：純鈦抗腐蝕、抗酸鹼、永不生鏽、不釋放任何重金屬，適合長期使用

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將星際之美融入生活

靜奢美學 讓飲水成為儀式感

這不只是一款保溫瓶，而是一場設計革命。瓶身靈感來自宇宙隕石，交錯紋理模擬流星劃過天際的軌跡，而獨特的斜切瓶蓋設計則象徵隕石撞擊後的隕坑弧度，為每次飲水帶來視覺與觸感的雙重享受，融合四大工藝設計，將靜奢美學帶入生活：

✔「星痕隕坑」設計：模擬隕石撞擊後的自然紋理，展現力量與重生概念

✔「流星線條」紋理：細膩雕刻，提供更穩定的握持手感

✔「強韌耐刮」：經百格刀測試合格

✔「彈壓開關設計」：單手操作，180°展開，不碰鼻不滴水，完美符合人體工學

無論是在商務會議、健身房、戶外旅行，CROSSPACE隕石純鈦保溫瓶都能輕鬆融入生活風格，低調奢華，卻悄然彰顯品味。

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高端 隕石

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