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電商重現西街少年「大撞臉」網笑噴：孫協志多重宇宙？

聯合報／ 記者黃筱晴/即時報導
蝦皮購物找來藝人孫協志、姚淳耀、網紅鍾佳播合體，在西門町街頭挑戰急速到貨任務，由於三人長相太過神似，讓網友笑噴。圖／翻攝自蝦皮購物
蝦皮購物找來藝人孫協志、姚淳耀、網紅鍾佳播合體，在西門町街頭挑戰急速到貨任務，由於三人長相太過神似，讓網友笑噴。圖／翻攝自蝦皮購物

電商618年中慶購物檔期即將到來，各大平台陸續祭出促銷宣傳，其中蝦皮購物日前在官方社群釋出一段廣告，找來藝人孫協志、姚淳耀、網紅鍾佳播合體，還原 20 年前偶像劇《西街少年》的游亞魚，在西門町街頭挑戰急速到貨任務，由於三人長相太過神似，讓網友笑噴，直呼「根本西街三胞胎！」、「到底誰才是孫協志！」。

在這支廣告中，「西街中年」孫協志扮演的游亞魚化身快遞員，挑戰「神速到貨的都市傳說」，而姚淳耀及鍾佳播也變身游亞魚的「兄弟」，但由於三人大撞臉，讓人不禁有種「影片看一看突然變成大家來找碴了....到底誰是誰啦？」，還有網友建議可以「加一個逸祥，變四胞胎！」。

而最神奇的還有，該廣告還找來「西門町傳奇人物」─阿彌陀佛姊入鏡出演，只見她重複唱著「隔日到貨、隔日到貨」，也讓網友驚呼「想知道怎麼說服阿彌陀佛姊的？」，並直呼這企劃必須加薪！

蝦皮購物還在官方臉書大玩「大家來找碴」。圖／摘自蝦皮購物
蝦皮購物還在官方臉書大玩「大家來找碴」。圖／摘自蝦皮購物
蝦皮購物找來藝人孫協志、姚淳耀、網紅鍾佳播合體，在西門町街頭挑戰急速到貨任務。圖／翻攝自蝦皮購物
蝦皮購物找來藝人孫協志、姚淳耀、網紅鍾佳播合體，在西門町街頭挑戰急速到貨任務。圖／翻攝自蝦皮購物
孫協志、姚淳耀、網紅鍾佳播三人合體，被戲稱為「西街三胞胎」。圖／翻攝自蝦皮購物
孫協志、姚淳耀、網紅鍾佳播三人合體，被戲稱為「西街三胞胎」。圖／翻攝自蝦皮購物

蝦皮購物 廣告

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