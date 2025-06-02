韓星私服穿搭愛牌 emis全台首發正櫃在台中

隨著韓流熱潮、K-POP追星文化成為Z世代關注影視娛樂產業的主流後，與韓星穿搭有緊密連結的韓國流行品牌，更趨受歡迎，越來越多品牌選擇在台設點。

2017年成立的韓國時尚品牌「emis」，最著名的就是棒球帽，在許多韓星私服都可見到emis的標誌。2024年emis於台中勤美誠品舉辦為期兩周快閃活動，創下突破千萬元的銷售成績。於是，品牌選在今年夏日正式進軍台灣，同樣選址於台中勤美誠品綠園道，開設首家正櫃專賣店。

2017年成立的韓國時尚品牌「emis」，品牌名稱傳達「Every Moment is Special」的精神。圖／emis提供

emis位於台中勤美誠品綠園道B2的全新櫃位設計，呼應商場的生態植生牆，同時在空中懸掛一頂鮮紅色的emis招牌帽，為專賣店帶來鮮明的視覺感。

主打新品為2025年全新款式愛心帽、玫瑰系列包袋飾品、復古保齡球包。圖／emis提供

現場販售品項包含2025年全新款式刺繡愛心棒球帽、玫瑰系列包袋飾品、復古保齡球包等多種新品，同時把韓國獨家的emis拍貼機搬來台灣，為海外首次現身。

金裕珍配戴emis棒球帽。圖／摘自IG seventeen金珉奎配戴emis棒球帽。圖／摘自IG emis刺繡愛心棒球帽，1,580元。圖／emis提供 玫瑰系列手提包，2,380元。圖／emis提供 復古保齡球包，2,480元。圖／emis提供 emis刺繡愛心棒球帽，1,580元。圖／emis提供

另外，韓國街頭服飾品牌MLB KOREA近期也新進駐南港LaLaport南港一樓，MLB KOREA 2025春夏系列靈感取自街頭潮流文化，設計主題聚焦於戶外時尚與復古美學。

MLB KOREA最具代表性的經典單品棒球帽，也在這一季中注入全新設計，採用水洗丹寧材質，或學院風橢圓刺繡布章，豐富了棒球帽的設計細節。春夏主打服裝以經典領型打造的工裝夾克外套，精選柔軟布料搭配撞色衣領的設計元素，更添潮流感。