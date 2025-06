乘著香奈兒的翅膀！REACH FOR THE STARS頂級珠寶亮相

香奈兒(CHANEL)發表2025年度頂級珠寶系列「Reach for the Stars」頂級珠寶系列,共109件作品圍繞著三個主題:象徵「自由」的彗星、乘載「大膽」精神的獅子,以及首度於香奈兒珠寶系列中現身的翅膀,代表「優雅」。透過這些豐富的精神象徵,不僅勾勒出香奈兒敢於自由的女性特質,也點出了影響嘉柏麗香奈兒(Gabrielle Chanel)至深的好萊塢經驗。

●首度出現的翅膀

「即使你生來沒有翅膀,也並不能阻止你展翅飛翔。」嘉柏麗香奈兒的這一句座右銘,催生了「Reach for the Stars」系列首度出現的翅膀元素。系列中最具代表性、也是單價最高的作品Wings of Chanel項鍊,不僅以精湛的工藝刻畫了優雅輕盈的羽翼,香奈兒與更首次選用帕帕拉夏藍寶石(蓮花剛玉)作為主石,在粉紅與橙色之間的獨特色調映照了夕陽餘暉下女性的魅力。

項鍊上的翅膀如蕾絲般輕盈通透貼合肌膚,鏤空的鉸接位置經過精心設計確保舒適、靈活和完美定位,並能輕鬆變換配戴方式。可拆卸式長吊墜讓鑽石翅膀的光芒得以伸延,亦可作為手鍊配戴。有別於品牌以往的「羽毛」風格語彙,珠寶創意工作室為飛羽(remiges)開發了特殊的雙層鑲嵌技術,在羽毛的意象之上注入更多縫紉、織物與刺繡元素,創造出使鑽石懸浮在邊緣上的視覺效果。

除了具象的翅膀,翅膀主題也透過垂墜感和流蘇等元素,體現的律動感。形式現代的Free Move腰鍊,二條鏈條可組成腰鍊或作為兩條單獨及雙排項鍊配戴,可恣意強調身體或頸項的曲線; Full Swing頭飾則以珍貴蕾絲裝點前額,優雅襯托臉部輪廓。還有一系列附有翅膀的珠寶,靈感源自日落時分一片金色的無盡天際,均鑲嵌色調繽紛瑰麗的寶石:Pink Hour項鍊綴飾著明亮的粉紅剛玉,Sunny Day胸針以亮黃色、干邑色和橙色鑽石組成,而After Midnight珠寶套組則以坦桑石圓珠展現微妙漸變藍色之美。

值得一提的是,翅膀主題中的有一組Five Wings胸針,特別由日本京都的蒔繪(Maki-E)漆藝技術大師岡田裕次為香奈兒以極為精準的微型裝飾工藝製作,圖騰靈感來自於品牌標誌性符碼:彗星、羽毛、黃金、紅色及黑白雙色。品牌自2015年開始便持續與岡田大師合作至今,每一件作品都是獨一無二。

●獅子「現身」 彗星結合高訂符碼

而「Reach for the Stars」頂級珠寶系列中,香奈兒標誌的獅子圖騰,也首度以3/4側面獅身像的嶄新視角出現在Embrace Your Destiny項鍊上,有別於之前獅子輪廓皆以側面為主的設計,這條開放式項鍊的獅首和鬃毛均經過高度圖像化處理,與翅膀結合時更增添動感。

而從嘉柏麗香奈兒個頂級珠寶系列「Bijoux de Diamants」開始就成為香奈兒珠寶作品標誌的彗星符碼,在此系列以獨特高級訂製服風格再度進化,特色包含:不對稱星芒分支、中央鏤空結構、包鑲設計與邊緣密鑲K金線。其中多件作品運用了黑色編織鏈條,在K金部件組成靈動的管狀鏈條上覆蓋黑色塗層 (DLC處理),並以交錯排列方式形成交織效果,配戴起來的層次感營造出格外摩登的視覺效果。