乘著香奈兒的翅膀！REACH FOR THE STARS頂級珠寶亮相

香奈兒（CHANEL）發表2025年度頂級珠寶系列「Reach for the Stars」頂級珠寶系列，共109件作品圍繞著三個主題：象徵「自由」的彗星、乘載「大膽」精神的獅子，以及首度於香奈兒珠寶系列中現身的翅膀，代表「優雅」。透過這些豐富的精神象徵，不僅勾勒出香奈兒敢於自由的女性特質，也點出了影響嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）至深的好萊塢經驗。

●首度出現的翅膀

「即使你生來沒有翅膀，也並不能阻止你展翅飛翔。」嘉柏麗香奈兒的這一句座右銘，催生了「Reach for the Stars」系列首度出現的翅膀元素。系列中最具代表性、也是單價最高的作品Wings of Chanel項鍊，不僅以精湛的工藝刻畫了優雅輕盈的羽翼，香奈兒與更首次選用帕帕拉夏藍寶石（蓮花剛玉）作為主石，在粉紅與橙色之間的獨特色調映照了夕陽餘暉下女性的魅力。

項鍊上的翅膀如蕾絲般輕盈通透貼合肌膚，鏤空的鉸接位置經過精心設計確保舒適、靈活和完美定位，並能輕鬆變換配戴方式。可拆卸式長吊墜讓鑽石翅膀的光芒得以伸延，亦可作為手鍊配戴。有別於品牌以往的「羽毛」風格語彙，珠寶創意工作室為飛羽（remiges）開發了特殊的雙層鑲嵌技術，在羽毛的意象之上注入更多縫紉、織物與刺繡元素，創造出使鑽石懸浮在邊緣上的視覺效果。

除了具象的翅膀，翅膀主題也透過垂墜感和流蘇等元素，體現的律動感。形式現代的Free Move腰鍊，二條鏈條可組成腰鍊或作為兩條單獨及雙排項鍊配戴，可恣意強調身體或頸項的曲線； Full Swing頭飾則以珍貴蕾絲裝點前額，優雅襯托臉部輪廓。還有一系列附有翅膀的珠寶，靈感源自日落時分一片金色的無盡天際，均鑲嵌色調繽紛瑰麗的寶石：Pink Hour項鍊綴飾著明亮的粉紅剛玉，Sunny Day胸針以亮黃色、干邑色和橙色鑽石組成，而After Midnight珠寶套組則以坦桑石圓珠展現微妙漸變藍色之美。

值得一提的是，翅膀主題中的有一組Five Wings胸針，特別由日本京都的蒔繪（Maki-E）漆藝技術大師岡田裕次為香奈兒以極為精準的微型裝飾工藝製作，圖騰靈感來自於品牌標誌性符碼：彗星、羽毛、黃金、紅色及黑白雙色。品牌自2015年開始便持續與岡田大師合作至今，每一件作品都是獨一無二。

●獅子「現身」 彗星結合高訂符碼

而「Reach for the Stars」頂級珠寶系列中，香奈兒標誌的獅子圖騰，也首度以3/4側面獅身像的嶄新視角出現在Embrace Your Destiny項鍊上，有別於之前獅子輪廓皆以側面為主的設計，這條開放式項鍊的獅首和鬃毛均經過高度圖像化處理，與翅膀結合時更增添動感。

而從嘉柏麗香奈兒個頂級珠寶系列「Bijoux de Diamants」開始就成為香奈兒珠寶作品標誌的彗星符碼，在此系列以獨特高級訂製服風格再度進化，特色包含：不對稱星芒分支、中央鏤空結構、包鑲設計與邊緣密鑲K金線。其中多件作品運用了黑色編織鏈條，在K金部件組成靈動的管狀鏈條上覆蓋黑色塗層 (DLC處理)，並以交錯排列方式形成交織效果，配戴起來的層次感營造出格外摩登的視覺效果。