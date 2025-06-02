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乘著香奈兒的翅膀！REACH FOR THE STARS頂級珠寶亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒首次於頂級珠寶中加入頸鍊設計。Dazzling Stars項鍊，1,434萬1,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒首次於頂級珠寶中加入頸鍊設計。Dazzling Stars項鍊，1,434萬1,000元。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）發表2025年度頂級珠寶系列「Reach for the Stars」頂級珠寶系列，共109件作品圍繞著三個主題：象徵「自由」的彗星、乘載「大膽」精神的獅子，以及首度於香奈兒珠寶系列中現身的翅膀，代表「優雅」。透過這些豐富的精神象徵，不僅勾勒出香奈兒敢於自由的女性特質，也點出了影響嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）至深的好萊塢經驗。

●首度出現的翅膀

「即使你生來沒有翅膀，也並不能阻止你展翅飛翔。」嘉柏麗香奈兒的這一句座右銘，催生了「Reach for the Stars」系列首度出現的翅膀元素。系列中最具代表性、也是單價最高的作品Wings of Chanel項鍊，不僅以精湛的工藝刻畫了優雅輕盈的羽翼，香奈兒與更首次選用帕帕拉夏藍寶石（蓮花剛玉）作為主石，在粉紅與橙色之間的獨特色調映照了夕陽餘暉下女性的魅力。

項鍊上的翅膀如蕾絲般輕盈通透貼合肌膚，鏤空的鉸接位置經過精心設計確保舒適、靈活和完美定位，並能輕鬆變換配戴方式。可拆卸式長吊墜讓鑽石翅膀的光芒得以伸延，亦可作為手鍊配戴。有別於品牌以往的「羽毛」風格語彙，珠寶創意工作室為飛羽（remiges）開發了特殊的雙層鑲嵌技術，在羽毛的意象之上注入更多縫紉、織物與刺繡元素，創造出使鑽石懸浮在邊緣上的視覺效果。

除了具象的翅膀，翅膀主題也透過垂墜感和流蘇等元素，體現的律動感。形式現代的Free Move腰鍊，二條鏈條可組成腰鍊或作為兩條單獨及雙排項鍊配戴，可恣意強調身體或頸項的曲線； Full Swing頭飾則以珍貴蕾絲裝點前額，優雅襯托臉部輪廓。還有一系列附有翅膀的珠寶，靈感源自日落時分一片金色的無盡天際，均鑲嵌色調繽紛瑰麗的寶石：Pink Hour項鍊綴飾著明亮的粉紅剛玉，Sunny Day胸針以亮黃色、干邑色和橙色鑽石組成，而After Midnight珠寶套組則以坦桑石圓珠展現微妙漸變藍色之美。

值得一提的是，翅膀主題中的有一組Five Wings胸針，特別由日本京都的蒔繪（Maki-E）漆藝技術大師岡田裕次為香奈兒以極為精準的微型裝飾工藝製作，圖騰靈感來自於品牌標誌性符碼：彗星、羽毛、黃金、紅色及黑白雙色。品牌自2015年開始便持續與岡田大師合作至今，每一件作品都是獨一無二。

●獅子「現身」 彗星結合高訂符碼

而「Reach for the Stars」頂級珠寶系列中，香奈兒標誌的獅子圖騰，也首度以3/4側面獅身像的嶄新視角出現在Embrace Your Destiny項鍊上，有別於之前獅子輪廓皆以側面為主的設計，這條開放式項鍊的獅首和鬃毛均經過高度圖像化處理，與翅膀結合時更增添動感。

而從嘉柏麗香奈兒個頂級珠寶系列「Bijoux de Diamants」開始就成為香奈兒珠寶作品標誌的彗星符碼，在此系列以獨特高級訂製服風格再度進化，特色包含：不對稱星芒分支、中央鏤空結構、包鑲設計與邊緣密鑲K金線。其中多件作品運用了黑色編織鏈條，在K金部件組成靈動的管狀鏈條上覆蓋黑色塗層 (DLC處理)，並以交錯排列方式形成交織效果，配戴起來的層次感營造出格外摩登的視覺效果。

彗星主題中，Dazzling Star項鍊和Rise and Shine項鍊都採取了首度出現於香奈兒頂級珠寶系列設計的頸鍊形式，正如開放式項鍊及手環設計，這些風格化的大膽設計能使配戴者行動自如，輕鬆與服裝搭配，呈現出香奈兒的風格魅力。

Sky Is the Limit戒指，18K白金及黃金，鑲嵌天然鑽石及天然黃鑽，主鑽為一顆重約 11.11 克拉FVY祖母綠形切割黃鑽，1億4,029萬5,000元。圖／香奈兒提供
Sky Is the Limit戒指，18K白金及黃金，鑲嵌天然鑽石及天然黃鑽，主鑽為一顆重約 11.11 克拉FVY祖母綠形切割黃鑽，1億4,029萬5,000元。圖／香奈兒提供
The Silhouette雕像座鐘，18K黃金與白金鑲嵌天然鑽石、墨玉並飾以藍漆，4,676萬5,000元。圖／香奈兒提供
The Silhouette雕像座鐘，18K黃金與白金鑲嵌天然鑽石、墨玉並飾以藍漆，4,676萬5,000元。圖／香奈兒提供
Full Swing頭飾，18K白金鑲嵌天然鑽石，4988萬3,000元。圖／香奈兒提供
Full Swing頭飾，18K白金鑲嵌天然鑽石，4988萬3,000元。圖／香奈兒提供
Wild At Heart戒指，18K粉紅金，鑲嵌天然鑽石和紅寶石，主石為1顆重約8.44克拉枕形切割紅寶石，1億5,276萬5,000元。圖／香奈兒提供
Wild At Heart戒指，18K粉紅金，鑲嵌天然鑽石和紅寶石，主石為1顆重約8.44克拉枕形切割紅寶石，1億5,276萬5,000元。圖／香奈兒提供
Strong As A Lion項鍊可轉換為四種配戴方式，18K白金鑲嵌天然鑽石，主石為一顆重約3.08克拉DFL明亮式切割鑽石，4,983萬3,000元。圖／香奈兒提供
Strong As A Lion項鍊可轉換為四種配戴方式，18K白金鑲嵌天然鑽石，主石為一顆重約3.08克拉DFL明亮式切割鑽石，4,983萬3,000元。圖／香奈兒提供
Free Move腰鍊，18K白金鑲嵌天然鑽石，527萬7,000元。圖／香奈兒提供
Free Move腰鍊，18K白金鑲嵌天然鑽石，527萬7,000元。圖／香奈兒提供
Pink Hour項鍊，18K粉紅金鑲嵌天然鑽石、粉紅剛玉，主石為一顆重約2.29克拉橢圓形切割粉紅剛玉，1,184萬7,000元。圖／香奈兒提供
Pink Hour項鍊，18K粉紅金鑲嵌天然鑽石、粉紅剛玉，主石為一顆重約2.29克拉橢圓形切割粉紅剛玉，1,184萬7,000元。圖／香奈兒提供
Embrace Your Destiny 項鍊，18K白金鑲嵌天然鑽石，1億7,147萬1,000元。圖／香奈兒提供
Embrace Your Destiny 項鍊，18K白金鑲嵌天然鑽石，1億7,147萬1,000元。圖／香奈兒提供
Wings of CHANEL項鍊，18K白金，鉑金，鑲嵌天然鑽石，主石為一顆重約19.55克拉枕形切割帕帕拉夏藍寶石，3億4,294萬3,000元。圖／香奈兒提供
Wings of CHANEL項鍊，18K白金，鉑金，鑲嵌天然鑽石，主石為一顆重約19.55克拉枕形切割帕帕拉夏藍寶石，3億4,294萬3,000元。圖／香奈兒提供
Strong As A Lion戒指，18K白金及黃金鑲嵌天然鑽石及天然黃鑽，6,547萬1,000元。圖／香奈兒提供
Strong As A Lion戒指，18K白金及黃金鑲嵌天然鑽石及天然黃鑽，6,547萬1,000元。圖／香奈兒提供
Five Wings胸針珠寶套組每枚皆飾以蒔繪漆藝製作，此為其中一枚胸針，623萬5,000元。圖／香奈兒提供
Five Wings胸針珠寶套組每枚皆飾以蒔繪漆藝製作，此為其中一枚胸針，623萬5,000元。圖／香奈兒提供
系列中的彗星主題作品結合繩索設計，Take My Breath Away項鍊，1,621萬2,000元。圖／香奈兒提供
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Wings of CHANEL 項鍊，18K白金與鉑金鑲嵌天然鑽石，主石為一顆重約19.55克拉枕形切割帕帕拉夏藍寶石，3億4,294萬3,000元。圖／香奈兒提供
Wings of CHANEL 項鍊，18K白金與鉑金鑲嵌天然鑽石，主石為一顆重約19.55克拉枕形切割帕帕拉夏藍寶石，3億4,294萬3,000元。圖／香奈兒提供

香奈兒 珠寶

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