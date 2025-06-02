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肯德基×黑白大廚崔鉉碩！全新「韓式起司脆雞飯」開賣
「肯德基」今夏攜手《黑白大廚》中的人氣主廚崔鉉碩，推出全新韓風產品「韓式起司脆雞飯」，同時也是肯德基史上首度推出米飯主食，預計將於6月3日於全台登場。
肯德基「韓式起司脆雞飯」以雞汁風味飯為基底，選用台南11號優質白米，拌入特製雞汁與香蔥油，再搭配2塊原塊咔啦雞腿排，最後淋上崔鉉碩主廚親自認證的特製韓式甜辣醬、切達起司醬。透過酥脆炸雞與特調雙重醬汁的組合，帶來正宗的韓式滋味。「韓式起司脆雞飯」搭配無糖綠茶，每套129元。
為了慶祝新品上市，崔鉉碩也親自登台亮相，跟著肯德基爺爺一同展現廚藝。崔鉉碩表示，崔鉉碩表示，米飯不只是生存的實物，跟著家人、喜歡的人一同品嚐，就會更加美味。此次肯德基推出米飯料理，展現出大膽的嘗試與品牌的創新。對他而言，新推出的「韓式起司脆雞飯」是「幸福、滿足、好吃」的料理。
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