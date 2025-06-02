肯德基×黑白大廚崔鉉碩！全新「韓式起司脆雞飯」開賣

「肯德基」今夏攜手《黑白大廚》中的人氣主廚崔鉉碩，推出全新韓風產品「韓式起司脆雞飯」，同時也是肯德基史上首度推出米飯主食，預計將於6月3日於全台登場。

肯德基「韓式起司脆雞飯」以雞汁風味飯為基底，選用台南11號優質白米，拌入特製雞汁與香蔥油，再搭配2塊原塊咔啦雞腿排，最後淋上崔鉉碩主廚親自認證的特製韓式甜辣醬、切達起司醬。透過酥脆炸雞與特調雙重醬汁的組合，帶來正宗的韓式滋味。「韓式起司脆雞飯」搭配無糖綠茶，每套129元。