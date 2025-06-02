遠傳定位手錶升級不加價 超萌大耳狗陪孩子安心出門

爸媽不是使用iPhone、小孩年紀還小喜歡可愛卡通圖案的族群，想入手兒童定位手錶現在有新選擇！遠傳獨家推出全新升級「360兒童定位手錶T1台灣版」，專為5至11歲兒童設計，硬體與功能全面進化，售價維持不變，還有超可愛的大耳狗喜拿以及酷洛米手錶配件可搭配選擇。

新款手錶電池容量升級至980mAh，待機最長可達90小時，螢幕由1.52吋升級為1.69吋大螢幕，觸控靈敏度也提升。具備即時定位、雙向通話、SOS一鍵求救及IPX8防塵防水等基本安全功能，更新增家長關注的手錶掛失、好友管理、禁用時段語音通話與APP建群等實用功能，使用更安心。系統採全繁體中文介面，支援注音輸入、3日氣象預報與在地化圖資，學齡前及小學生都能輕鬆操作上手。

同步推出正版「大耳狗喜拿」與全新「酷洛米」造型配件禮盒，內容包含360兒童定位手錶T1台灣版、角色造型保護套、錶帶與扣環，造型可愛吸睛，提升孩童佩戴意願。搭配遠傳月租$399方案即可0元帶回，再享上網吃到飽與網內通話免費，並可加選正版周邊好禮5選1，包括大耳狗絨毛提袋、伸縮票卡零錢包、酷洛米彈蓋水壺、寶可夢書包吊牌/捏捏球搭公仔筆套等選擇。

另推出單機優惠活動，購買全新大耳狗喜拿/酷洛米配件禮盒，即贈3選1實用周邊商品，適合無綁約需求家長。搭配月租149元輕量上網方案，可享4G 1Mbps上網吃到飽與網內免費通話，直營門市申辦另有300元購機折扣。