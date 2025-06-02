7-ELEVEN限時推精品咖啡買7送7 618購物節門市取貨9元換購霜淇淋

端午連假後，7-ELEVEN以咖啡與甜點優惠為上班族注入活力。迎接6月6日國際甜甜圈日，7-ELEVEN全台300間Mister Donut專櫃推出甜甜圈買3送1優惠，並限量推出與SNOOPY聯名造型甜甜圈，包括史努比、查理布朗與多款夏季水果風味新品。

「OPENPOINT行動隨時取」同步祭出多項限時優惠。即日起至6月3日限時推出「CITY PRIMA每月1號一起精品吧！」擴大犒賞日，精品系列買7送7限量優惠，精品咖啡最高現省840元。另有限定約1,800家門市推精品瓜地馬拉咖啡中杯特價50元（原價80元）。

即日起至6月6日推「端午FUN粽一夏」活動，CITY CAFE大杯濃萃美式12杯400元、大杯濃萃拿鐵12杯510元、西西里風檸檬咖啡系列及CITY CAFE、CITY TEA多款指定風味飲品推出12杯組限量優惠，最高現省近300

元。

即日起至7月31日，每週一推咖啡日活動，CITY CAFE與CITY PRIMA指定品項任選2杯99元；週二使用icash Pay購買CITY PRIMA中杯馥芮白享買2送2。另推出思樂冰、霜淇淋多杯組合優惠，最低每杯僅28元起。

此外，迎接618購物節，7-ELEVEN整合「i預購」、「iOPEN Mall」、門市團購平台「i划算」與「交貨便」、「賣貨便」服務，打造自有電商生態系，結合全台逾7,000門市寄取件據點，提供無縫式購物體驗。

6月4日至17日，至門市取貨報會員即可獲優惠券，憑券可以9元購買雪淋霜、酷聖霜或大杯思樂冰；6月11日至24日寄件送可生物降解寄件袋；6月18日至29日取件送5元購物抵用金。6月11日起限量預購「OPEN! 20週年紀念金豆1g」，售價5,680元，999純金打造，兼具收藏與送禮價值。

思樂冰攜手Yahoo購物中心與統一獅推聯名杯身，即日起至6月24日購買冬瓜檸檬口味掃碼抽1萬點OPENPOINT點數、思樂冰大杯優惠券等好康。

「7-ELEVEN i預購」即日起至6月30日展開「618年中大促」，全站免運、指定品享5%點數回饋，並開賣「75型 QLED QEF1 4K Samsung Vision AI智慧顯示器」，獨家買大送小，送「43型Crystal UHD DUE800 4K智慧顯示器」，再加碼11%點數回饋。