快訊

「沒降息」00919預估配息維持新高0.72元！16號為最後買進日

身分為官二代...哈佛畢業典禮致答辭 陸生蔣雨融陷「走後門」爭議

單程2100元！基隆-石垣島渡輪9月可能啟航 航港局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN限時推精品咖啡買7送7 618購物節門市取貨9元換購霜淇淋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
思樂冰推「尚勇」、「必勝」聯名杯，即日起至6月24日購買冬瓜檸檬口味掃碼抽1萬點OPENPOINT點數、思樂冰大杯優惠券等好康。圖／7-ELEVEN提供
思樂冰推「尚勇」、「必勝」聯名杯，即日起至6月24日購買冬瓜檸檬口味掃碼抽1萬點OPENPOINT點數、思樂冰大杯優惠券等好康。圖／7-ELEVEN提供

端午連假後，7-ELEVEN以咖啡與甜點優惠為上班族注入活力。迎接6月6日國際甜甜圈日，7-ELEVEN全台300間Mister Donut專櫃推出甜甜圈買3送1優惠，並限量推出與SNOOPY聯名造型甜甜圈，包括史努比、查理布朗與多款夏季水果風味新品。

「OPENPOINT行動隨時取」同步祭出多項限時優惠。即日起至6月3日限時推出「CITY PRIMA每月1號一起精品吧！」擴大犒賞日，精品系列買7送7限量優惠，精品咖啡最高現省840元。另有限定約1,800家門市推精品瓜地馬拉咖啡中杯特價50元（原價80元）。

即日起至6月6日推「端午FUN粽一夏」活動，CITY CAFE大杯濃萃美式12杯400元、大杯濃萃拿鐵12杯510元、西西里風檸檬咖啡系列及CITY CAFE、CITY TEA多款指定風味飲品推出12杯組限量優惠，最高現省近300

元。

即日起至7月31日，每週一推咖啡日活動，CITY CAFE與CITY PRIMA指定品項任選2杯99元；週二使用icash Pay購買CITY PRIMA中杯馥芮白享買2送2。另推出思樂冰、霜淇淋多杯組合優惠，最低每杯僅28元起。

此外，迎接618購物節，7-ELEVEN整合「i預購」、「iOPEN Mall」、門市團購平台「i划算」與「交貨便」、「賣貨便」服務，打造自有電商生態系，結合全台逾7,000門市寄取件據點，提供無縫式購物體驗。

6月4日至17日，至門市取貨報會員即可獲優惠券，憑券可以9元購買雪淋霜、酷聖霜或大杯思樂冰；6月11日至24日寄件送可生物降解寄件袋；6月18日至29日取件送5元購物抵用金。6月11日起限量預購「OPEN! 20週年紀念金豆1g」，售價5,680元，999純金打造，兼具收藏與送禮價值。

思樂冰攜手Yahoo購物中心與統一獅推聯名杯身，即日起至6月24日購買冬瓜檸檬口味掃碼抽1萬點OPENPOINT點數、思樂冰大杯優惠券等好康。

「7-ELEVEN i預購」即日起至6月30日展開「618年中大促」，全站免運、指定品享5%點數回饋，並開賣「75型 QLED QEF1 4K Samsung Vision AI智慧顯示器」，獨家買大送小，送「43型Crystal UHD DUE800 4K智慧顯示器」，再加碼11%點數回饋。

iOPEN Mall迎開站2周年，祭出折價券、贈點與會員招募活動，新會員送100元購物金，6月15日前註冊還可抽1元入手Switch 2瑪利歐主機同捆組。

7-ELEVEN i預購自6月1日至30日展開「618年中大促」活動，全站不限金額天天免運，指定品項再享5% OPENPOINT點數回饋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN i預購自6月1日至30日展開「618年中大促」活動，全站不限金額天天免運，指定品項再享5% OPENPOINT點數回饋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全面布局自有電商生態系迎戰618購物節。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全面布局自有電商生態系迎戰618購物節。圖／7-ELEVEN提供
「OPENPOINT行動隨時取」祭出多項限時寄杯優惠。圖／7-ELEVEN提供
「OPENPOINT行動隨時取」祭出多項限時寄杯優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN領先同業首創「安心取」服務，6月11日至24日，常溫交貨便寄件送可生物降解寄件袋圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN領先同業首創「安心取」服務，6月11日至24日，常溫交貨便寄件送可生物降解寄件袋圖／7-ELEVEN提供

瓜地馬拉 咖啡

延伸閱讀

咖啡竟能抗老防虛弱！55歲以上每天喝4杯以上可增強肌力

「CAFE!N 週年慶」限時登場！官網全品項限定55折起

冰咖啡別亂喝！專家提醒「夏季4大NG行為」恐變味又傷身

嘉義咖啡節6月7、8日舊監宿舍群登場 有市集、音樂及DIY

相關新聞

【acosta! 海外初登場】台北松菸三日沉浸式Cosplay嘉年華 吸引三萬人參與

（台北，2025年5月30日）日本最具代表性的 Cosplay 品牌「acosta!」首度跨出日本國門，選擇台灣作為海外首站，於台北松山文創園區盛大舉辦三日沉浸式嘉年華。活動期間成功引爆Cosplay熱潮，三日累計吸引超過三萬人次參與，近百位台日人氣 Coser 雲集，讓粉絲與攝影師大飽眼福。開幕首日更邀請超人氣 Coser「伊織萌」壓軸驚喜登場，掀起全場高潮。連續三天的舞台演出、市集互動與 Cosplay 大遊行等精彩環節，為台灣角色扮演文化帶來前所未有的熱血盛會。

7-ELEVEN限時推精品咖啡買7送7 618購物節門市取貨9元換購霜淇淋

端午連假後，7-ELEVEN以咖啡與甜點優惠為上班族注入活力。迎接6月6日國際甜甜圈日，7-ELEVEN全台300間Mi...

基隆-石垣島渡輪9月可能啟航 航港局：若齊備資料1周內核定

從基隆港出發到日本沖繩、石垣島、那霸等旅遊，目前遊客都會搭郵輪前往，近期有日本業者預告9月可能啟航「基隆至石垣島」定期渡輪，並以「YAIMA丸號」載客，價格幾乎等同從台北往返墾丁費用，相當具吸引力。交通部航港局表示，尚未收到業者提出航線登記申請，但若業者提送申請資料齊備，將於1周內核定。

奈良美智《朦朧潮濕的一天》前進金瓜石 新創作將亮相

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫，台灣第四站即將於6月28日起至9月28日前往金瓜石的台電金水基地。

蒸機女王CT273限定復活 仲夏寶島懷舊之旅6日開放訂購

鐵道旅遊年度盛事「2025年仲夏寶島號蒸汽火車」活動將至，仲夏寶島號由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛...

沒有虛傳真的就是他！Jonathan Anderson全面接手Dior

法國精品品牌Dior宣布，Jonathan Anderson正式出任品牌的男女裝創意總監。上周，自2016年開始擔任Di...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。