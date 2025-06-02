基隆-石垣島渡輪有下文？航港局：若齊備資料1周內核定

從基隆港出發到日本沖繩、石垣島、那霸等旅遊，目前遊客都會搭郵輪前往，近期有日本業者預告9月可能啟航「基隆至石垣島」定期渡輪，並以「YAIMA丸號」載客。交通部航港局表示，尚未收到業者提出航線登記申請，但若業者提送申請資料齊備，將於1周內核定。

近日有日本某航運業者向台灣交通部航港局申請「石垣島－基隆」定期客貨兩用渡輪，日前在官網表示，將以「YAIMA丸號」載運旅客，預計於今年9月啟航，單程航行時間為7小時，該船最多可載運545名旅客，全長160米，貨物積載量180TEU，單程票價預估約1萬日圓起（約新台幣2100元），價格極具吸引力，更有民眾發現，此航線往返價格幾乎等同從台北往返墾丁費用。

航港局表示，據了解，該航線正由業者進行航線籌畫營運事宜，預計規畫在9月中旬開航，但目前尚未收到該航線登記申請，實際通航時間仍將待業者正式提出申請時間而定。

航港局指出，業者應依航業法13條第1項規定，向航港局提出固定航線登記申請，按過往作業程序與經驗，若業者提送申請資料齊備，將於1周內核定固定航線登記作業。

航港局表示，此案為國際固定航線，對促進台日觀光交流發展有所助益，因此樂觀其成，並將積極協助業者辦理固定航線登記等事宜，以促成航線順利開航。