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奈良美智《朦朧潮濕的一天》前進金瓜石 新創作將亮相
奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫，台灣第四站即將於6月28日起至9月28日前往金瓜石的台電金水基地。
文化總會、奈良美智基金會、台灣電力公司共同主辦的「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」，這回除了展出大型畫作《朦朧潮濕的一天》，更帶來6件今年全新創作的繪畫、13件素描、陶器及攝影等作品，是巡展以來展品數量最多的一次。同時，也邀請4名台灣年輕藝術家一起在金水基地展出。
《朦朧潮濕的一天》是奈良美智為感謝台灣捐贈口罩給日本、關懷311東日本大地震所繪製的巨型畫作。作品自2021年首度曝光後，2023年在台展開為期十年的巡迴之旅，走訪過高雄、澎湖與屏東，下一站將前往乘載台灣重要礦業歷史的金瓜石。 展出場地台電金水基地，這裡位於水湳洞半山上，除了看展，還可看到當地著名的陰陽海美景。
《跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石》
展期｜6/28 ㊅ - 9/28 ㊐ 10:00-18:00（每周一公休）
地點｜台電金水基地（新北市瑞芳區洞頂路 361 號）
採線上預約制，預約網址將於日後公布。
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