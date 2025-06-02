快訊

新冠疫情再起！門診爆滿、發燒病患激增 醫籲有2症狀先快篩

端午後補跌 台股終場下挫344點、台積電跌21元

「沒降息」00919預估配息維持新高0.72元 16號為最後買進日

聽新聞
0:00 / 0:00

奈良美智《朦朧潮濕的一天》前進金瓜石 新創作將亮相

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫，繼高雄、澎湖與屏東後，下一站將前往金瓜石。圖／摘自奈良美智特展粉專
「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫，繼高雄、澎湖與屏東後，下一站將前往金瓜石。圖／摘自奈良美智特展粉專

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫，台灣第四站即將於6月28日起至9月28日前往金瓜石台電金水基地。

文化總會、奈良美智基金會、台灣電力公司共同主辦的「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」，這回除了展出大型畫作《朦朧潮濕的一天》，更帶來6件今年全新創作的繪畫、13件素描、陶器及攝影等作品，是巡展以來展品數量最多的一次。同時，也邀請4名台灣年輕藝術家一起在金水基地展出。

《朦朧潮濕的一天》是奈良美智為感謝台灣捐贈口罩給日本、關懷311東日本大地震所繪製的巨型畫作。作品自2021年首度曝光後，2023年在台展開為期十年的巡迴之旅，走訪過高雄、澎湖與屏東，下一站將前往乘載台灣重要礦業歷史的金瓜石。  展出場地台電金水基地，這裡位於水湳洞半山上，除了看展，還可看到當地著名的陰陽海美景。  

位於金瓜石的台電金水基地。圖／摘自金水361. META Space
位於金瓜石的台電金水基地。圖／摘自金水361. META Space
奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫，台灣第四站即將於6月28日起至9月28日前往金瓜石的台電金水基地。圖／摘自奈良美智特展粉專
奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫，台灣第四站即將於6月28日起至9月28日前往金瓜石的台電金水基地。圖／摘自奈良美智特展粉專
奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫，台灣第四站即將於6月28日起至9月28日前往金瓜石的台電金水基地。圖／摘自奈良美智特展粉專
奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫，台灣第四站即將於6月28日起至9月28日前往金瓜石的台電金水基地。圖／摘自奈良美智特展粉專
位於金瓜石的台電金水基地。圖／摘自金水361. META Space
位於金瓜石的台電金水基地。圖／摘自金水361. META Space

《跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石》

展期｜6/28 ㊅ - 9/28 ㊐ 10:00-18:00（每周一公休）

地點｜台電金水基地（新北市瑞芳區洞頂路 361 號）

採線上預約制，預約網址將於日後公布。

金瓜石 奈良美智 台電

延伸閱讀

回應「無證發電」 台電：新燃氣計畫遭卡關、運轉機組都合法

環團批中火5機組沒許可證燒煤荒謬 台電：許可證廢了電從哪來？

防鳥築巢、白蟻啃咬導致停電 台電加緊腳步清除

台中大里工地下陷害2電桿倒、689戶整夜停電 台電：上午10點多全復電

相關新聞

基隆-石垣島渡輪有下文？航港局：若齊備資料1周內核定

從基隆港出發到日本沖繩、石垣島、那霸等旅遊，目前遊客都會搭郵輪前往，近期有日本業者預告9月可能啟航「基隆至石垣島」定期渡...

奈良美智《朦朧潮濕的一天》前進金瓜石 新創作將亮相

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫，台灣第四站即將於6月28日起至9月28日前往金瓜石的台電金水基地。

蒸機女王CT273限定復活 仲夏寶島懷舊之旅6日開放訂購

鐵道旅遊年度盛事「2025年仲夏寶島號蒸汽火車」活動將至，仲夏寶島號由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛...

沒有虛傳真的就是他！Jonathan Anderson全面接手Dior

法國精品品牌Dior宣布，Jonathan Anderson正式出任品牌的男女裝創意總監。上周，自2016年開始擔任Di...

G-DRAGON演唱會這裡還有票！台灣大5G與MyVideo指定用戶可登記抽選

韓流天王G-DRAGON睽違8年再度來台，將於7月11～13日首度登上台北小巨蛋，舉辦《G-DRAGON 2025 WO...

夏日消暑甜點！「楊枝甘露泡芙、抹茶霜淇淋」好清爽

來自日本的甜品品牌「一〇八抹茶茶廊」將於6月5日推出初夏新品，標榜使用京都宇治產一番茶，為抹茶控們帶來香濃的茶香滋味。其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。