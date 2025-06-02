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蒸機女王CT273限定復活 仲夏寶島懷舊之旅6日開放訂購

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
仲夏寶島號由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東，3趟次分別在今年7月5日、7月19日、8月2日開行，並於6月6日上午10時開放網路訂購。圖／台鐵提供
仲夏寶島號由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東，3趟次分別在今年7月5日、7月19日、8月2日開行，並於6月6日上午10時開放網路訂購。圖／台鐵提供

鐵道旅遊年度盛事「2025年仲夏寶島號蒸汽火車」活動將至，仲夏寶島號由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東，3趟次分別在7月5日、7月19日、8月2日開行，沿途停靠玉里、富里、池上、關山及終點台東站，上述行程將於6月6日上午10時開放網路訂購。

「CT273」是由日本川崎車輛公司於1943年製造，馳騁於西部幹線，自鐵路電氣化後，1984年2月除籍，成為台鐵最後退休的蒸汽機車。2014年8月開始肩負花東線行駛任務，每年6至8月、連3個周末假日，固定行駛於玉里至台東間。

享有「貴婦人」、「蒸汽機車女王」等美譽、車齡已達81年的CT273蒸汽火車頭附掛6節莒光號車廂，穿梭花東鐵道間，今年分別於7月5日、7月19日、8月2日開行，沿途停靠玉里、富里、池上、關山及終點台東站，3趟次各附掛6節莒光號車廂，共810個座位。

台鐵表示，乘著仲夏寶島號蒸汽火車遨遊花東縱谷，旅程中停靠有「富米之鄉」美稱的富里站，可造訪參觀東、西風格混搭建造的關山舊站房，建築造型採左右對稱，兩段式傾斜的半五角形屋頂造型，是19世紀法國最常用於公共建設的屋頂樣式；左右對稱的車站兩側則是標準的日式木造結構。

台鐵指出，每張票售價1888元，憑車票於搭乘當天可獲贈紀念品1份，沿途列車上及停靠站還有宣導活動，抽中的旅客另有小驚喜。

另外，憑2025仲夏寶島號4666次車票，可至各站售票窗口購買活動當日408次車票至玉里站接駁仲夏寶島號，相關行程及購票須知可至台鐵官網查詢。

火車 台鐵 台東

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