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沒有虛傳真的就是他！Jonathan Anderson全面接手Dior
法國精品品牌Dior宣布，Jonathan Anderson正式出任品牌的男女裝創意總監。上周，自2016年開始擔任Dior女裝創意總監的Maria Grazia Chiuri在5月27日品牌所發表的Dior 2026早春度假系列之後正式卸任，今日品牌正式宣佈將由同樣隸屬於LVMH集團的LOEWE今年初卸任的前任創意總監Jonathan Anderson接手。他將負責Dior的男裝和女裝和高級訂製服系列，首場秀將會在2025年6月27日巴黎男裝周亮相。
事實上，時尚界從2024年就盛傳，今年約滿的Maria Grazia Chiuri將不再續約，而在過去10年間成功帶領LOEWE宴業績和創意上創造出出色成績的Jonathan Anderson被看好是下一位女裝創意總監。不過在此期間原任Dior男裝總監的Kim Jones忽然辭職、加上原本在CELINE做得有聲有色的Hedi Sliman忽然宣佈離開，眾多變數讓Dior的接手人選及接班狀態變得更加詭譎。直到上個月的LVMH集團股東會上，集團CEO Bernard Arnault在回覆股東發言時不小心透露Dior即將於6月發表的男裝將會出自Jonathan Anderson之手，才使Jonathan Anderson全面接班男女裝的狀況明朗起來。如今公告一出，可以說是不負眾望。
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