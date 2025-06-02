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G-DRAGON演唱會這裡還有票！台灣大5G與MyVideo指定用戶可登記抽選

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
台灣大哥大攜手旗下MyVideo影音平台獨家雙品牌贊助G-DRAGON本次台灣巡演，成為唯一取得贊助資格的電信業者。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大攜手旗下MyVideo影音平台獨家雙品牌贊助G-DRAGON本次台灣巡演，成為唯一取得贊助資格的電信業者。圖／台灣大哥大提供

韓流天王G-DRAGON睽違8年再度來台，將於7月11～13日首度登上台北小巨蛋，舉辦《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI, presented by KGI FINANCIAL GROUP》演唱會，一開賣即秒殺，掀起粉絲搶票熱潮，還沒買到票的粉絲，現在還有機會直擊現場！

台灣大哥大攜手MyVideo影音平台，宣布成為台灣場唯一取得贊助資格的電信業者，台灣大用戶即日起至6月8日止，5G指定資費與VIP用戶可於活動頁登記抽演唱會門票；MyVideo返利黑卡會員則可於6月20日23:59前至MyVideo黑卡會員專屬頁面登記，有機會體驗現場魅力。

另外，台灣大哥大也針對暑假旅遊熱潮，推出日、韓漫遊加碼回饋，即日起至6月30日，日本原號漫遊計日型方案每日僅需149元（原價199元），享無限流量；當月預約方案並開通，再享日本LAWSON超商人氣炸雞兌換券，限量10,000組，送完為止；韓國計日型方案則每日僅需129元（原價199元）。

用戶可透過台灣大哥大APP快速完成原號漫遊、旅平險與不便險的一站式申辦；搭配USPACE旗下「UGO機場接送」服務，還能享有8.8折專屬優惠。即日起至6月30日，用戶透過台灣大哥大APP加購旅平險，並以電信帳單代收方式支付，保費滿1,000元即贈100元mo幣，每月限量500名。

台灣大5G指定資費專案用戶、VIP及MyVideo返利黑卡會員，凡符合參加資格者，活動期間至指定頁面登記，即有機會前進小巨蛋，零時差直擊G-DRAGON魅力現場。圖／台灣大哥大提供
台灣大5G指定資費專案用戶、VIP及MyVideo返利黑卡會員，凡符合參加資格者，活動期間至指定頁面登記，即有機會前進小巨蛋，零時差直擊G-DRAGON魅力現場。圖／台灣大哥大提供

黑卡 演唱會 日本

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