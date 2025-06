G-DRAGON演唱會這裡還有票！台灣大5G與MyVideo指定用戶可登記抽選

韓流天王G-DRAGON睽違8年再度來台,將於7月11~13日首度登上台北小巨蛋,舉辦《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI, presented by KGI FINANCIAL GROUP》演唱會,一開賣即秒殺,掀起粉絲搶票熱潮,還沒買到票的粉絲,現在還有機會直擊現場!

台灣大哥大攜手MyVideo影音平台,宣布成為台灣場唯一取得贊助資格的電信業者,台灣大用戶即日起至6月8日止,5G指定資費與VIP用戶可於活動頁登記抽演唱會門票;MyVideo返利黑卡會員則可於6月20日23:59前至MyVideo黑卡會員專屬頁面登記,有機會體驗現場魅力。

另外,台灣大哥大也針對暑假旅遊熱潮,推出日、韓漫遊加碼回饋,即日起至6月30日,日本原號漫遊計日型方案每日僅需149元(原價199元),享無限流量;當月預約方案並開通,再享日本LAWSON超商人氣炸雞兌換券,限量10,000組,送完為止;韓國計日型方案則每日僅需129元(原價199元)。