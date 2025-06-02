G-DRAGON演唱會這裡還有票！台灣大5G與MyVideo指定用戶可登記抽選

韓流天王G-DRAGON睽違8年再度來台，將於7月11～13日首度登上台北小巨蛋，舉辦《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI, presented by KGI FINANCIAL GROUP》演唱會，一開賣即秒殺，掀起粉絲搶票熱潮，還沒買到票的粉絲，現在還有機會直擊現場！

台灣大哥大攜手MyVideo影音平台，宣布成為台灣場唯一取得贊助資格的電信業者，台灣大用戶即日起至6月8日止，5G指定資費與VIP用戶可於活動頁登記抽演唱會門票；MyVideo返利黑卡會員則可於6月20日23:59前至MyVideo黑卡會員專屬頁面登記，有機會體驗現場魅力。

另外，台灣大哥大也針對暑假旅遊熱潮，推出日、韓漫遊加碼回饋，即日起至6月30日，日本原號漫遊計日型方案每日僅需149元（原價199元），享無限流量；當月預約方案並開通，再享日本LAWSON超商人氣炸雞兌換券，限量10,000組，送完為止；韓國計日型方案則每日僅需129元（原價199元）。