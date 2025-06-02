【acosta! 海外初登場】台北松菸三日沉浸式Cosplay嘉年華 吸引三萬人參與

（台北，2025年6月2日）日本最具代表性的 Cosplay 品牌「acosta!」首度跨出日本國門，選擇台灣作為海外首站，於台北松山文創園區盛大舉辦三日沉浸式嘉年華。活動期間成功引爆Cosplay熱潮，三日累計吸引超過三萬人次參與，近百位台日人氣 Coser 雲集，讓粉絲與攝影師大飽眼福。開幕首日更邀請超人氣 Coser「伊織萌」壓軸驚喜登場，掀起全場高潮。連續三天的舞台演出、市集互動與 Cosplay 大遊行等精彩環節，為台灣角色扮演文化帶來前所未有的熱血盛會。

近百位人氣 Coser 齊聚松菸 三日盛大變身，展現繽紛次元風采！

本次活動由 HACOSTA 株式會社攜手台灣有你共創共同舉辦，結合舞台表演、Cosplay 大遊行、專業攝影互動、Coser市集與粉絲見面會等多元活動，完整重現日本 acosta! 的特色精髓。連續三天，園區內外隨處可見變身角色的玩家們熱情合影、自由拍攝，營造出充滿創作與活力的次文化氛圍。

人氣女神－伊織萌的舞台活動引爆現場。 圖／有你共創提供

「女神降臨」！伊織萌驚喜登場成首日焦點

本次活動陣容堅強，邀請超過 50 位來自日本的超人氣 Coser，包括月海つくね、ウィル、タルキ、猫田あしゅ等，以及官方御用攝影師來台，與玩家深度互動。被譽為「日本超人氣女神」的伊織萌（Iori Moe）壓軸登台，現場引爆粉絲熱烈支持的熱潮。她更首次在台舉辦雙人拍立得攝影會，讓粉絲零距離感受她的親和魅力。台灣代表同樣陣容華麗，餓小璇、千尋、HIKO、郭鬼鬼、越尊、楊哲等多位人氣 Coser 領銜演出，台日雙強攜手打造最頂尖的角色扮演視覺饗宴。這場三日盛會不僅是一場難得的跨國合作，更為亞洲 Cos 圈寫下嶄新篇章，隨著活動圓滿結束，台日粉絲們共同見證並書寫了屬於角色文化的新里程碑。

Cosplay大遊行活動，讓松山文創園區充滿活力氛圍。 圖／有你共創提供

六大沉浸式主題！全方位 Cosplay 體驗一次滿足

本次「acosta! @台北」活動由日本 HACOSTA 與台灣有你共創攜手策劃，歷經一年多溝通籌備，完整引進 acosta! 歷年經典元素，打造前所未有的全方位 Cosplay 娛樂平台。現場規劃六大主題特色活動包含：

•舞台區：公開募集各路角色上台演出，體現台日交流，隨機舞蹈活動更讓每位玩家都能在聚光燈下閃耀風采。

•Cosplay 大遊行：從展場一路延伸至戶外，角色們齊步遊行於松菸大道上，宛如盛大的異世界巡禮，成為本次活動的焦點之一，現場觀眾熱情回應、掌聲不斷。

•專業攝影區：不只是打卡美拍，更強調了日本攝影文化禮儀，三日活動期間成功呈現日本攝影禮節的高品質互動，讓玩家與攝影師共享最和諧的創作體驗。

•acosta! マルシェ市集：角色周邊及手作商品市集，全面釋放創作魂，滿足粉絲收藏慾。許多日本 Coser 也首次來台參加市集，直呼台灣粉絲的熱情與支持令人印象深刻；多位超人氣 Coser 攤位更是人潮擠爆、人氣火熱，現場洋溢著滿滿的次文化交流與互動活力。

•Meet & Greet 粉絲互動區：多位日籍人氣 Coser 與粉絲面對面互動、簽名合影，零距離實現粉絲與偶像角色同框的夢想時刻。三天活動期間，現場人潮踴躍、反應熱烈，讓粉絲留下珍貴的回憶與合影。

三日活動期間，舞台節目高潮迭起，最受粉絲歡迎的莫過於人氣團體「CDEF」的熱力演出，以及隨機舞蹈環節，讓Cosplay玩家與二次元文化愛好者穿著他們最愛的角色服裝，自由上台揮灑魅力、盡情起舞，現場氣氛隨之沸騰。動漫 DJ 也帶來節奏感十足的音樂演出，現場觀眾紛紛隨著節拍搖擺，沉浸在二次元電音派對的狂熱氛圍中。三天舞台活動不僅展現了多元表演型態，更成就了 Cosplay 玩家與動漫迷的夢幻舞台，讓粉絲盡情釋放對角色扮演的熱愛與創作能量。

舞台活動熱力四射，為整場活動添加更豐富的色彩。 圖／有你共創提供

Cosplay 大賽優勝者 獲贈東京來回機票 + acosta! 池袋雙人票

活動期間舉辦的重頭戲「acosta! Cosplay 大賽」於第三日熱鬧登場，大賽優勝者以『臥龍：蒼天隕落-關羽』出角，不只完整還原角色外表，連說話語氣也模仿得唯妙唯肖，深獲日本評審一致好評，藉此力壓群雄勇得超豪華獎勵 「台北－東京來回機票」及 「acosta! 池袋太陽城活動雙人入場券」，希望透過這項活動鼓勵台灣優秀 Coser 勇闖日本，在 acosta! 發源地與日本玩家同台交流切磋。

主辦團隊有你共創表示：「Cosplay 不僅是一種文化，更是一種生活方式。這不只是一場活動，而是屬於所有玩家的『第二人生場域』—在這裡，每一位角色都擁有自己的故事，每一次出場都值得最熱烈的掌聲。」acosta! 不只是活動本身，更是一個國際化的平台、一段持續書寫的旅程，象徵著對角色扮演文化的理想實踐與無限追求。主辦方期望藉由這場盛典，引領更多人認識並投入角色扮演的世界，為台灣次文化產業注入全新能量，也為 Cosplay 文化在國際舞台上開創更多無限可能。