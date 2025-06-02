夏日消暑甜點！「楊枝甘露泡芙、抹茶霜淇淋」好清爽

來自日本的甜品品牌「一〇八抹茶茶廊」將於6月5日推出初夏新品，標榜使用京都宇治產一番茶，為抹茶控們帶來香濃的茶香滋味。其中「濃厚系抹茶霜淇淋」在抹茶霜淇淋外層撒上厚厚京都宇治抹茶粉，風味飽滿、清爽回甘，適合初夏消暑，每支138元。「濃厚系焙茶霜淇淋」選用靜岡老舖茶問屋的焙茶粉，搭配期間限定的焙茶霜淇淋，具有濃濃焙香與層次，每支138元。

除此之外，還有「焙茶卡士達大判燒」、「抹茶堅果杏仁奶拿鐵」、「焙茶堅果杏仁奶拿鐵」等不同新品。京站店也限定推出「黑糖黃豆白玉杯」，在白玉外撒上焦香黃豆粉，再淋上自家製黑糖蜜，呈現日式經典，每份118元；搭配購買其他產品，可享加購價88元。

隨著炎炎夏日到來，beard papa's自即日起全新推出2款口味泡芙。6月限定口味「楊枝甘露泡芙」將特製芒果卡士達、芒果鮮奶油交融後，拌入紅葡萄柚果肉，製成「楊枝甘露卡士達內餡」，具有芒果甜香與葡萄柚微酸微苦的清爽層次，可搭配日式泡芙、菠蘿泡芙等不同泡芙皮，每顆80元起。

同步登場的季節限定口味「百香果綠茶泡芙」，將綠茶融入經典卡士達，並拌入香氣四溢的百香果餡，具有百香果的酸爽與淡雅茶香，每顆80元起，採限定門市販售。去年首度推出的限定派皮「脆糖耶克」，即日起也重新回歸。將日式泡芙沾上麥芽糖後烘烤，具有琥珀色光澤與香脆口感，每顆75元起。