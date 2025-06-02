日本150間！京都拉麵「魁力屋」將登台　首店位置曝光

台灣的拉麵迷們又有新選擇了！來自京都北白川、在日本擁有150間分店的「魁力屋」，即將進駐台灣，開設首間海外門市。對於台灣民眾而言，將有機會在台灣享受招牌的特製醬油拉麵，以及使用台灣在地食材研發而成的全新拉麵。根據求職網站資訊，首間店將會位於「新光三越小北門店」。

「魁力屋」自2005年於京都拉麵激戰區「北白川」創立，主打以熟成醬油製成的「特製醬油拉麵」，同時還有味噌蔬菜拉麵、辣味噌拉麵等不同品項。目前在日本擁有約150間分店，為日本知名連鎖拉麵品牌。除了價格經濟實惠之外，店內還提供「免費加蔥」的服務，讓顧客可以依照個人喜好調整，因此獲得許多日本民眾青睞。