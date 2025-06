韓韶禧台北見面會票價福利公開 VIP區5880元簽名、擊掌、小卡全收

以超寵粉著稱,曾說過「我最至親的存在…你們對我來說是最閃耀的珍寶!」的韓國女神韓韶禧將首次舉辦粉絲見面會,並於8月2日在台北「LEGACY TERA」與粉絲們相見。

這次「2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI」是她演藝生涯首場粉絲見面會,從曼谷起跑,將走訪東京、台北、洛杉磯、紐約、香港、法蘭克福、倫敦、巴黎與柏林等城市,最終站則在首爾舉行。

從《夫妻的世界》以最美小三爆紅,到《以吾之名》、《京城怪物》,挑戰百變角色征服觀眾,每部作品中的韓韶禧都給人全新印象,展現不同風貌的她。這次為寵粉更特別排開行程,就是要親自感謝全球粉絲。