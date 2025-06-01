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獨／台幣飆升…科技大廠趕忙償還美元借款 銀行頭痛1收入縮水

韓韶禧台北見面會票價福利公開 VIP區5880元簽名、擊掌、小卡全收

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
韓韶禧首度舉辦粉絲見面會，將於8月2日在台北「LEGACY TERA」與粉絲們相見。圖／微樂客WillMusic提供
韓韶禧首度舉辦粉絲見面會，將於8月2日在台北「LEGACY TERA」與粉絲們相見。圖／微樂客WillMusic提供

以超寵粉著稱，曾說過「我最至親的存在…你們對我來說是最閃耀的珍寶！」的韓國女神韓韶禧將首次舉辦粉絲見面會，並於8月2日在台北「LEGACY TERA」與粉絲們相見。

這次「2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,] in TAIPEI」是她演藝生涯首場粉絲見面會，從曼谷起跑，將走訪東京、台北、洛杉磯、紐約、香港、法蘭克福、倫敦、巴黎與柏林等城市，最終站則在首爾舉行。

從《夫妻的世界》以最美小三爆紅，到《以吾之名》、《京城怪物》，挑戰百變角色征服觀眾，每部作品中的韓韶禧都給人全新印象，展現不同風貌的她。這次為寵粉更特別排開行程，就是要親自感謝全球粉絲。

台灣見面會票價與福利也正式公開，分為VIP區5,880元、A區5,280元、B區4,880元、身心區2,440元，全區採實名制，於KKTIX開賣。寵粉福利當然也沒少，只要在7月11日PM23：59前完成購票程序且無退票者，即有機會參加福利抽選，包括全場皆可獲得官方典藏限定小卡乙張與海報乙張，以及親簽海報共50張、10人一組團體合照共200名與VIP區全享HI-TOUTH擊掌。

韓韶禧台北見面會票價福利內容公開。圖／微樂客WillMusic提供
韓韶禧台北見面會票價福利內容公開。圖／微樂客WillMusic提供
韓韶禧以百變角色征服觀眾。圖／微樂客WillMusic提供
韓韶禧以百變角色征服觀眾。圖／微樂客WillMusic提供
韓韶禧以百變角色征服觀眾。圖／微樂客WillMusic提供
韓韶禧以百變角色征服觀眾。圖／微樂客WillMusic提供

粉絲 曼谷 實名制

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