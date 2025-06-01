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紐約佳士得珠寶拍賣 藍寶石項鍊、粉鑽戒指皇家淵源

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶喀什米爾藍寶石與鑽石戒指，鑲嵌一顆重8.48克拉的方形枕形混合式切割喀什米爾藍寶石，估價40萬美元起。圖／佳士得提提供
梵克雅寶喀什米爾藍寶石與鑽石戒指，鑲嵌一顆重8.48克拉的方形枕形混合式切割喀什米爾藍寶石，估價40萬美元起。圖／佳士得提提供

國際拍賣行佳士得（Christie’s）紐約「瑰麗珠寶」現場拍賣將於2025年6月17日在洛克菲勒中心舉槌。延續五月香港瑰麗珠寶及翡翠首飾春季拍賣上，締造本年迄今全球最高成交價藍寶石拍賣紀錄的佳績，本場拍賣領銜焦點之一為名為「The Blue Belle」藍寶石與鑽石項鍊，主石為一枚重392.52克拉斯里蘭卡藍寶石。另一件領銜亮點則為一枚歷史悠久的JAR彩鑽戒指，主石The Marie-Thérèse粉鑽為一顆重10.38克拉的艷彩紫粉色改良風箏形明亮式切割鑽石。

「The Blue Belle」藍寶石與鑽石項鍊的392.52克拉藍寶石主石，於1926年在斯里蘭卡（當時稱Ratnapura）被發現，曾於1937年喬治六世國王加冕時作為禮物被贈予伊莉莎白王后（即伊莉莎白王太后），但未曾進入英國皇家典藏；後於2014年在日內瓦的拍賣會上再度現身，這次亮相估價800萬美元起，是市場上最重要的色彩寶石之一。

The Marie-Thérèse粉鑽，估價500萬美元起，據信這顆鑽石可追溯至18世紀中葉，據傳曾屬於法國王后瑪麗安東尼（Queen Marie Antoinette），在1791年法國大革命期間逃亡時她曾將一批珠寶寄託給她的髮型師，後來由她唯一倖存的孩子Marie Thérèse d’Angoulême繼承，然後再傳給Marie Thérèse d’Angoulême的姪女Marie Thérèse de Chambord。

經過數個世代之後，在Queen Marie Therese of Bavaria的珠寶典藏庫中，這枚粉鑽被描述為「傳承自Chambord阿姨的一枚粉鑽」。這顆寶石於1996年在日內瓦的拍賣會上再次出現，被一位歐洲家族購入並秘藏至今，經傳奇珠寶設計師Joel Arthur Rosenthal（JAR）重新設計為一枚揉合現代感與古典優雅的瑰麗戒指。

其他重要的拍品精選包括一顆重達66.74克拉的裸鑽，擁有D色VVSI淨度的優異品質；一枚鑲嵌17.98克拉的淺藍色梨形明亮式切割鑽石戒指，以及來自全球最負盛名珠寶世家的經典創作，包括Bulgari、Cartier、Harry Winston、JAR、Van Cleef & Arpels等。本次拍賣會也納入了幾個重要的私人珍藏系列，包括Lucile Coleman珍藏、Anne H. Bass的珠寶珍藏，以及來自皇家收藏的華麗蒙兀兒時期珠寶珍藏。

一顆重66.74克拉的未鑲嵌鑽石，D色，VVSI淨度，估價320萬美元起。圖／佳士得提提供
一顆重66.74克拉的未鑲嵌鑽石，D色，VVSI淨度，估價320萬美元起。圖／佳士得提提供
「The Blue Belle」藍寶石與鑽石項鍊，主石為一枚重392.52克拉斯里蘭卡藍寶石，估價800萬美元起。圖／佳士得提提供
「The Blue Belle」藍寶石與鑽石項鍊，主石為一枚重392.52克拉斯里蘭卡藍寶石，估價800萬美元起。圖／佳士得提提供
The Marie-Thérèse粉鑽鑽戒，估價500萬美元起。圖／佳士得提提供
The Marie-Thérèse粉鑽鑽戒，估價500萬美元起。圖／佳士得提提供
鑲嵌一顆重17.98克拉的淺藍色梨形明亮式切割鑽石的鑽戒，估價100萬美元起。圖／佳士得提提供
鑲嵌一顆重17.98克拉的淺藍色梨形明亮式切割鑽石的鑽戒，估價100萬美元起。圖／佳士得提提供

鑽石 珠寶 拍賣會

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