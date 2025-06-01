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端午連假來客暴增 微風集團業績增7%、熱門時段訂位幾全滿

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
微風廣場本館日前開出高端自助餐品牌旭集。圖／本報系資料照片
微風廣場本館日前開出高端自助餐品牌旭集。圖／本報系資料照片

2025年端午連假期間，微風集團各館因透過品牌體驗與生活儀式感，滿足消費者購物、餐飲與送禮三大需求面向，整體來客數較去年提升18%，業績提升7%。

微風表示，其中精品、珠寶與名品仍是消費主力，包括CARTIER、BALENCIAGA、Louis Vuitton、BOTTEGA VENETA與PRADA因分別推出早秋新色及夏日系列，成功吸引精品客層入館選購。

微風也說，因聚餐需求強烈，館內餐飲熱門時段訂位幾乎全滿，其中更觀察到用餐人潮多為家庭聚餐及觀光旅客。

微風表表示，各家主題餐廳也因應端午檔期送禮市場需求，推出節慶伴手禮，如樂天皇朝推出限定皇朝粽禮與小籠包加碼活動，三日內累計銷售逾300組；點點心推出限定蛇豬包粽組也售出近50組，銷售相當熱絡成功搶佔送禮市場商機。

餐廳 成功 微風

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