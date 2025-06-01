獨／台南28年「瑞穗沙茶爐」突熄燈！一票粉絲錯愕：最愛的火鍋店

台南小吃少一間！創立於1997年，已經有28年歷史的「瑞穗沙茶爐」，近日無預警於官方粉絲團宣告「本店即日起停止營業」，令許多粉絲相當錯愕，留言表示「怎麼這麼突然！！我們一家子都好愛你們家的火鍋….」、「是我最愛的火鍋店吔！發生什麼事了？」

台南擁有多間知名的沙茶爐餐廳，其中位於台南中西區民族路上的「瑞穗沙茶爐」，最初於民國86年創立，初期營業地點為海安路華南市場，採露天式攤位。為提供更舒適的用餐環境，在民國95年遷至現址。並於民國101年由創辦人親弟接手經營至今。店內的湯頭由扁魚、香魚熬製而成，搭配善化現宰牛肉，還有海鮮與豐富的火鍋料，價格親民且滋味好，因此獲得許多消費者青睞。在Google map累積近800則評論，平均獲得4.1分。

5月29日，瑞穗沙茶爐突於官方粉絲團發布公告，表示「本店即日起停止營業 感謝各位多年來的批評與指教」，同時google地標也已標註「暫停營業」。隨著停業消息出爐，粉絲紛紛感到不捨，表示「台南最好吃、湯頭最美味的火鍋店怎麼突然....，以後吃不到了」、「怎會 去台南就是為了這一味」、「瑞穗很好吃耶，怎麼會啊？」