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時髦小資福音！新飾品miramira登台 vacanza聯名史奴比
時髦小資族福音！在全球擁有超過180個門市的西班牙飾品品牌miramira首度登台，進駐新光三越台北信義新天地A11，打造為期三個月的期間限定快閃店。新生代創作歌手陳華更於日前出席站開幕，分享個性化穿搭秘訣。全系列飾品均由歐洲認證14K鍍金與304級不鏽鋼打造，搭配以珍珠、輕珠寶、鋯石等，擁有低敏、防褪色、耐用等高品質優點，項鍊、耳環、手鍊、戒指共上千款設計訂價約在2,000元以下，時髦無負擔。歡慶開幕，快閃店更推出滿額折扣等多重優惠，精打細算的時髦足全不可錯過。
台灣飾品品牌市佔率第一的vacanza，則自即日起推出與全球經典人氣品牌PEANUTS™攜手合作的全新「SNOOPY聯名系列」，從項鍊、手鍊、戒指、耳環一應俱全，其中項鍊更特別推出可伸縮調整的Y字純鋼項鍊，滿足不同穿搭變化需求；部份飾品墜飾如可打開的紅色狗屋等，採用可動設計，項鍊與手鍊皆有珍珠款供選擇，周邊則涵蓋飾品盤、髮飾、鏡子、娃娃鑰匙圈、鏡面鑰匙圈盲盒、托特包等。歡慶上市，凡於限定門市購買聯名新品滿額還可玩扭蛋得好禮，全通路都有聯名新品滿額好禮相贈，數量有限、贈完為止。情請參考vacanza官網。
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