時髦小資福音！新飾品miramira登台 vacanza聯名史奴比

時髦小資族福音！在全球擁有超過180個門市的西班牙飾品品牌miramira首度登台，進駐新光三越台北信義新天地A11，打造為期三個月的期間限定快閃店。新生代創作歌手陳華更於日前出席站開幕，分享個性化穿搭秘訣。全系列飾品均由歐洲認證14K鍍金與304級不鏽鋼打造，搭配以珍珠、輕珠寶、鋯石等，擁有低敏、防褪色、耐用等高品質優點，項鍊、耳環、手鍊、戒指共上千款設計訂價約在2,000元以下，時髦無負擔。歡慶開幕，快閃店更推出滿額折扣等多重優惠，精打細算的時髦足全不可錯過。

台灣飾品品牌市佔率第一的vacanza，則自即日起推出與全球經典人氣品牌PEANUTS™攜手合作的全新「SNOOPY聯名系列」，從項鍊、手鍊、戒指、耳環一應俱全，其中項鍊更特別推出可伸縮調整的Y字純鋼項鍊，滿足不同穿搭變化需求；部份飾品墜飾如可打開的紅色狗屋等，採用可動設計，項鍊與手鍊皆有珍珠款供選擇，周邊則涵蓋飾品盤、髮飾、鏡子、娃娃鑰匙圈、鏡面鑰匙圈盲盒、托特包等。歡慶上市，凡於限定門市購買聯名新品滿額還可玩扭蛋得好禮，全通路都有聯名新品滿額好禮相贈，數量有限、贈完為止。情請參考vacanza官網。 創作歌手陳華出席西班牙飾品品牌miramira開幕記者會。圖／錦達貿易提供 vacanza × PEANUTS™推出聯名系列推出可伸縮調整的Y字結構鍊條，可隨穿搭需求變化。圖／vacanza提供 可打開的狗屋設計、復活節蛋裡藏著WOODSTOCK，活動式設計飾品充滿驚喜。圖／vacanza提供 vacanza × PEANUTS™聯名系列推出多款飾品與週邊，從項鍊、手鍊、鏡子、娃娃鑰匙圈到托特包一應俱全。圖／vacanza提供 西班牙飾品品牌miramira進駐台灣，於新光三越台北信義新天地A11開市期間限定店。圖／錦達貿易提供 西班牙飾品品牌miramira進駐台灣，項鍊、耳環、手鍊、戒指共有上千款設計。圖／錦達貿易提供 凡購買vacanza × PEANUTS™聯名系列飾品皆附「聯名限定包裝」，共有天空藍及鵝黃色兩款設計，隨機贈送。圖／vacanza提供 西班牙飾品品牌miramira進駐台灣，於新光三越台北信義新天地A11開市期間限定店。圖／錦達貿易提供 西班牙飾品品牌miramira進駐台灣，項鍊、耳環、手鍊、戒指共有上千款設計。圖／錦達貿易提供 vacanza × PEANUTS™聯名系列滿額贈雙重好禮，包擴超療癒扭蛋徽章及聯名貼紙。圖／vacanza提供 創作歌手陳華出席西班牙飾品品牌miramira開幕記者會。圖／錦達貿易提供