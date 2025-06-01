錢包變薄了！嘉義「福義軒蛋捲」每包漲價15元 漲幅8%

皮包又要變薄了！嘉義知名伴手禮「福義軒」宣佈，由於各項原物料成本持續上漲，為維持產品的美味與食材品質，自6月1日起調整商品售價。其中招牌的手工蛋捲由180元漲為195元，其他品項則有5～15元不等的漲幅。

「福義軒」乃是嘉義知名的蛋捲名店，店內提供多種口味的手工蛋捲，還有乳酪蘇打餅、奶油條等多種餅乾點心，是許多民眾旅遊嘉義必買的伴手禮之一，每逢佳節更總是擠滿長長的排隊人龍，甚至造就週邊豐富的代購文化。

福義軒近日宣佈，「由於各項原物料成本持續上漲，福義軒一向堅持真材實料，為維持產品的美味與食材品質，自2025年6月1日起，調整商品價格。」其中招牌的手工蛋捲，由180元漲為195元，漲幅為8%，其他餅乾品項也調漲5～15元。