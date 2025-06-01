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肉的長谷川×原神「聯名套餐」送虛寶！限量週邊帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肉的長谷川聯名原神，推出4款主題套餐與多款週邊。圖／肉的長谷川提供
肉的長谷川聯名原神，推出4款主題套餐與多款週邊。圖／肉的長谷川提供

日式漢堡排專門店「肉的長谷川」自6月1日至6月30日期間，攜手人氣遊戲「原神」推出「狂歡的盛宴」聯名活動，以遊戲中的代表角色與地區為靈感，推出4款聯名特色套餐，並推出遊戲虛寶卡與限量週邊，讓粉絲將心愛的角色帶回家。

肉的長谷川主打每日新鮮現作的漢堡排，並透過蓄熱石板，讓顧客自行控制漢堡排的熟度。本次所推出的「原神」聯名餐點，靈感來自遊戲中的四大代表角色與地區，「日冕太陽蛋漢堡排」以象徵太陽與榮耀的造型呈現，蛋黃如同冉冉升起的日輪，搭配厚實漢堡排，寓意熱血與希望，每份280元。除此之外，還有「回聲起司漢堡排」、「夜裔蒜香奶油雞腿排」、「納塔經典灼火漢堡排」，每份250～300元，展現各自不同的風格。

活動期間，凡點購任一聯名套餐，即可獲得「原神遊戲虛寶卡」1張，可於遊戲中兌換精美限定好禮。同時還推出「壓克力鑰匙圈」、「資料夾」等週邊，各為180、100元，皆有歐洛倫、卡齊娜2款人氣角色可供粉絲蒐集。另外門市將規劃聯名裝飾與人形立牌，打造出跨次元的奇幻盛宴。

肉的長谷川推出限定原神週邊，還有遊戲虛寶卡。圖／肉的長谷川提供
肉的長谷川推出限定原神週邊，還有遊戲虛寶卡。圖／肉的長谷川提供
肉的長谷川攜手原神，於各門市打造聯名裝飾與人形立牌。圖／肉的長谷川提供
肉的長谷川攜手原神，於各門市打造聯名裝飾與人形立牌。圖／肉的長谷川提供

粉絲 漢堡 套餐

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