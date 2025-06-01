肉的長谷川×原神「聯名套餐」送虛寶！限量週邊帶回家

日式漢堡排專門店「肉的長谷川」自6月1日至6月30日期間，攜手人氣遊戲「原神」推出「狂歡的盛宴」聯名活動，以遊戲中的代表角色與地區為靈感，推出4款聯名特色套餐，並推出遊戲虛寶卡與限量週邊，讓粉絲將心愛的角色帶回家。

肉的長谷川主打每日新鮮現作的漢堡排，並透過蓄熱石板，讓顧客自行控制漢堡排的熟度。本次所推出的「原神」聯名餐點，靈感來自遊戲中的四大代表角色與地區，「日冕太陽蛋漢堡排」以象徵太陽與榮耀的造型呈現，蛋黃如同冉冉升起的日輪，搭配厚實漢堡排，寓意熱血與希望，每份280元。除此之外，還有「回聲起司漢堡排」、「夜裔蒜香奶油雞腿排」、「納塔經典灼火漢堡排」，每份250～300元，展現各自不同的風格。