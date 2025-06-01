朴寶劍見面會8月在高雄 亞洲9城市巡迴粉絲準備搶票

總是帶給粉絲暖暖笑容的人氣韓星朴寶劍，將於7月展開2025亞洲巡迴粉絲見面會「BE WITH YOU」，台灣場將於高雄流行音樂中心舉辦，時間為8月17日。這次巡演將走訪9座城市，包括首爾、高雄、香港、橫濱、新加坡、馬尼拉、曼谷、雅加達與吉隆坡，粉絲們準備搶票。

這次是朴寶劍時隔兩年再次來台舉辦見面會，主視覺海報提著行李袋大步邁進，充滿旅行陽光氛圍，療癒又暖心。每次見面會他都會準備驚喜，相信這次也也將以滿滿誠意與粉絲近距離互動。

朴寶劍才剛結束話題韓劇《苦盡柑來遇見你》，以「寬植」一角圈粉無數，並帶起濟州島旅遊熱潮。與金所泫攜手主演新劇《健將聯盟》（Good Boy），劇中飾演奧運拳擊金牌得主尹東柱，化身特招警察，6月1日首播，台灣觀眾可在Prime Video同步收看。

目前台灣見面會門票相關細節尚未公布，韓國專場預售則將於6月11日晚間7點開跑。