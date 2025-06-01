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端午連假帶動 遠百人氣爆棚業績增5%

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台中大遠百舉辦「小小消防員的體驗」活動，吸引大朋友小朋友熱情參與。圖／遠百提供
台中大遠百舉辦「小小消防員的體驗」活動，吸引大朋友小朋友熱情參與。圖／遠百提供

端午節三天連假將結束，遠百表示，假期期間業績有5%左右的成長，端午連假依舊是親友團聚的時刻，帶動專門大店、女裝、休閒業績飆升，採購端午伴手禮盒、參加動態活動；去戲院看強檔院線片、聚餐，採購畢業禮物，都是百貨消費重點。

遠百表示，電影「不可能的任務：最終清算」氣勢無法擋，有影城的遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百、台中大遠百、台南大遠百、高雄大遠百都湧入觀影人潮，還有「星際寶貝：史迪奇」、「心之谷」吸引親子客群，看電影、逛街吃飯，度過端午連假。

遠百也表示，端午連假中南部氣溫飆高，許多民眾選擇帶全家大小到百貨逛街參加活動吹冷氣過節。

台南大遠百在端午連假推出端午正午時立蛋趣、接午時水乎你好運來及親子龍舟DIY手作等活動，5樓活動中心「夏拚內衣購物祭」特賣會許多女性顧客在用完餐時就相約一起來採購。以獨特的美式炸雞聞名的德州小騎士在地下二樓美食街重磅登場，試營運當天免費贈送150份炸雞吸引大批民眾爭相品嘗。

高雄大遠百5月31日舉辦陸上行舟趣味賽，吸引近百名大小朋友到場，由小朋友將DIY龍舟放入特製水道，以吹氣方式讓龍舟前進，小小龍舟不易控制，小朋友吹呀吹，不是卡在水道，就是吹也吹不動，現場笑聲不斷歡樂滿滿。5月30日、6月1日攜手高雄捐血中心舉辦捐血，成功募得超過300袋熱血。

遠百花蓮端午佳節應景舉辦「端午粽香市集」，集結花蓮在地特色美食攤商，除了經典傳統肉粽，更推出創意鮮果冰粽清爽消暑，讓大家在假期中品嘗美味、清涼一夏。現場還有趣味滿分的「桌上龍舟趣味挑戰賽」，簡單有趣的遊戲方式吸引數十位大小朋友熱情參與，現場歡笑連連。

連假 朋友 捐血中心

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