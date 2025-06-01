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帝王蟹＋龍蝦4吃！蝦膏吃到蟹腳　還有美人雞湯鴛鴦鍋

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
套餐中吃得到龍蝦明太子天婦羅、帝王蟹明太子天婦羅。記者陳睿中／攝影
套餐中吃得到龍蝦明太子天婦羅、帝王蟹明太子天婦羅。記者陳睿中／攝影

位於台中七期的「匠極緻鍋物」，今夏以日本懷石料理菜序為靈感，新推出「龍蟹雙湯四人宴」，以「波士頓龍蝦」與「4L等級帝王蟹」為雙主角，透過四重吃法，帶來不同層次的風味變化，也為賓客帶來豐富的味覺盛宴及食趣。活動期間加入官方LINE好友，還可獲贈龍蝦1隻與迎賓酒飲。

匠極緻鍋物規劃有全包廂空間、侍食師等軟硬體，搭配日本A5和牛、北海道帝王蟹、活體龍蝦等多種食材，提供消費者精緻化的鍋物料理。其中「龍蝦四食」的服務，即是將龍蝦拆解為蝦身、螯、關節、膏等四個部分，結合日式懷石菜序，以烹、烤、煮、炸變化而成，呈現「北海道生食干貝龍蝦御碗」、「龍蝦松露八寸盛合」、「龍蝦明太子天婦羅」、「龍蝦膏食事雜炊」等四款料理，增添鍋物搭配的變化性。

本次推出全新「龍蟹雙湯四人宴」，即是以「波士頓龍蝦」、「4L等級帝王蟹」為雙主角，各搭配四食手法，帶來雙重滿足。除了「龍蝦四食」外，「帝王蟹四食」分段使用帝王蟹腿，第一吃「帝王蟹・干貝・上湯」，取帝王蟹大腿肉浸入湯底，品嚐蟹肉的純粹鮮甜；第二吃「帝王蟹八寸盛合」，取帝王蟹關節肉炙燒，再搭配微辣七味粉點綴；第三吃為「帝王蟹明太子天婦羅」，第四吃則是「帝王蟹膏食事雜炊」，各有不同特色。

除了各2人份的「龍蝦四食」、「帝王蟹四食」之外，「龍蟹雙湯四人宴」以「美人雞湯鴛鴦鍋」為特色湯底，其中「美人膠原雞湯」使用大量老母雞、腳、豬皮與蔬菜熬煮而成，醇厚順口並富膠質，鍋中還吃得到整隻小土雞；搭配的「日高昆布鰹魚湯」則使用日高昆布與鰹魚燉煮而成，並會現刨柴魚片入湯，增添風味層次。食材則搭配有南非活鮑魚、台灣海大蛤、2S生食級干貝、藍鑽蝦、播磨灘生蠔、日本A5和牛精選、CEBO伊比利豬梅花等品項，全套7,990元。

不僅如此，本季肉品還新增採高山放養的「雪嚴雞」，油脂均衡、肉質滑嫩又具咬感，每份1,080元，加購價499元。另外，匠極緻鍋物也委託日本四國百年酒藏「有光酒造」，專屬契釀清酒「安藝虎 純米大吟釀」系列，透過不同酒款的搭配，精準勾勒出龍蝦、帝王蟹與和牛等食材的風味起伏。6月至7月期間，凡點「龍蟹雙湯四人宴」並加入匠官方Line，即贈「龍蝦1隻」、「大吟釀純米清酒小匠一口迎賓飲4杯」。

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

套餐搭配南非活鮑魚、台灣海大蛤、2S生食級干貝、藍鑽蝦、播磨灘生蠔等食材。記者陳睿中／攝影
套餐搭配南非活鮑魚、台灣海大蛤、2S生食級干貝、藍鑽蝦、播磨灘生蠔等食材。記者陳睿中／攝影
匠極緻鍋物新推出「龍蟹雙湯四人宴」。記者陳睿中／攝影
匠極緻鍋物新推出「龍蟹雙湯四人宴」。記者陳睿中／攝影
龍蝦膏食事雜炊。記者陳睿中／攝影
龍蝦膏食事雜炊。記者陳睿中／攝影
「龍蟹雙湯四人宴」提供「波士頓龍蝦＋4L等級帝王蟹」雙主角。記者陳睿中／攝影
「龍蟹雙湯四人宴」提供「波士頓龍蝦＋4L等級帝王蟹」雙主角。記者陳睿中／攝影
套餐以「波士頓龍蝦」與「4L等級帝王蟹」為雙主角，透過四重吃法帶來變化。記者陳睿中／攝影
套餐以「波士頓龍蝦」與「4L等級帝王蟹」為雙主角，透過四重吃法帶來變化。記者陳睿中／攝影
鍋物尾聲可烹煮龍蝦膏食事雜炊。記者陳睿中／攝影
鍋物尾聲可烹煮龍蝦膏食事雜炊。記者陳睿中／攝影

食材 日本

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