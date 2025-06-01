檀健次奢華美鑽先上身！De Beers經典Talisman慶20周年

De Beers的經典Talisman系列於2005年問世，是首個結合鑽石原石與拋光鑽石相結合的珠寶系列設計。今年歡慶Talisman系列問世20週年，品牌推出限量版紀念之作Talisman Locket，以及全新高級珠寶系列Talisman Line，為系列揭開全新的篇章。

鑽石原石一直被尊崇為象徵著守護和力量的護身符。De Beers為世界上唯一一個可以直接取得鑽石原石的高級珠寶品牌，Talisman系列結合鑽石原石的神秘感與拋光鑽石的璀璨，刻畫了鑽石從未經加工的天然姿態到經過琢磨發光的蛻變，並以De Beers所復興的傳統金工技術鑿點金工 (Serti Poinçon) 工藝突顯未經切割鑽石原石的獨特美感，是彰顯品牌兩大DNA的傑作，連結了品牌位於非洲南部的鑽石礦區大自然之美，與品牌發源地倫敦的豐富創意。

限量版紀念Talisman Locket是一款18K黃金盒式吊墜，上方裝飾褐色和黃色鑽石原石與拋光白鑽，並採用Talisman系列標誌性的鑿點金工鑲嵌，可結合18K黃金細鍊作為吊墜項鍊配戴，亦可作為幸運符單獨收藏。內部的拋光金質圓盤可結合個人化的訂製雕刻，吊墜背面亦可以鐫刻額外的個人化訊息。隱藏式扣環可開啟吊墜的秘密隔層，內部配以可拆式邊框，可用於存放小相片或便條。Talisman Locket於全球共推出限量20件作品，以慶祝此系列的20週年。