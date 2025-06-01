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檀健次奢華美鑽先上身！De Beers經典Talisman慶20周年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers品牌代言人檀健次演繹Talisman系列珠寶。圖／De Beers提供
De Beers品牌代言人檀健次演繹Talisman系列珠寶。圖／De Beers提供

De Beers的經典Talisman系列於2005年問世，是首個結合鑽石原石與拋光鑽石相結合的珠寶系列設計。今年歡慶Talisman系列問世20週年，品牌推出限量版紀念之作Talisman Locket，以及全新高級珠寶系列Talisman Line，為系列揭開全新的篇章。

鑽石原石一直被尊崇為象徵著守護和力量的護身符。De Beers為世界上唯一一個可以直接取得鑽石原石的高級珠寶品牌，Talisman系列結合鑽石原石的神秘感與拋光鑽石的璀璨，刻畫了鑽石從未經加工的天然姿態到經過琢磨發光的蛻變，並以De Beers所復興的傳統金工技術鑿點金工 (Serti Poinçon) 工藝突顯未經切割鑽石原石的獨特美感，是彰顯品牌兩大DNA的傑作，連結了品牌位於非洲南部的鑽石礦區大自然之美，與品牌發源地倫敦的豐富創意。

限量版紀念Talisman Locket是一款18K黃金盒式吊墜，上方裝飾褐色和黃色鑽石原石與拋光白鑽，並採用Talisman系列標誌性的鑿點金工鑲嵌，可結合18K黃金細鍊作為吊墜項鍊配戴，亦可作為幸運符單獨收藏。內部的拋光金質圓盤可結合個人化的訂製雕刻，吊墜背面亦可以鐫刻額外的個人化訊息。隱藏式扣環可開啟吊墜的秘密隔層，內部配以可拆式邊框，可用於存放小相片或便條。Talisman Locket於全球共推出限量20件作品，以慶祝此系列的20週年。

全新問世的Talisman Line系列，將未切割鑽石原石的有機不對稱性與簡約現代的輪廓相融合，鑲嵌黃色鑽石原石的手鍊和項鍊散的簡約設計彷彿傳統網球鍊套組，以刀鋒鑲嵌工藝將鑽石相連接，使鑽石看起來宛如直接鑲嵌在肌膚上，扣頭則採用鑿點金工紋理飾面。Talisman Chandelier垂墜式耳環同樣結合了黃色鑽石原石的溫暖和拋光白鑽的光芒，Talisman Trio鑽石戒指則以一顆2克拉圓形明亮式鑽石，與黃色鑽石原石形成對比之美。

全新De Beers Talisman高級珠寶鑽石垂墜式耳環，訂價約255萬元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman高級珠寶鑽石垂墜式耳環，訂價約255萬元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Locket 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊20週年限量款，約104萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Locket 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊20週年限量款，約104萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Locket 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊20週年限量款，約104萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Locket 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊20週年限量款，約104萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Line高級珠寶鑽石項鍊，訂價約323萬元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Line高級珠寶鑽石項鍊，訂價約323萬元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Locket 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊20週年限量款，約104萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Locket 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊20週年限量款，約104萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Line高級珠寶鑽石項鍊，訂價約323萬元；垂墜式耳環，訂價約255萬元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Line高級珠寶鑽石項鍊，訂價約323萬元；垂墜式耳環，訂價約255萬元。圖／De Beers提供
De Beers品牌代言人檀健次演繹Talisman系列作品。圖／De Beers提供
De Beers品牌代言人檀健次演繹Talisman系列作品。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Trio高級珠寶鑽石戒指，訂價約238萬元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Trio高級珠寶鑽石戒指，訂價約238萬元。圖／De Beers提供
De Beers品牌代言人檀健次演繹Talisman系列珠寶。圖／De Beers提供
De Beers品牌代言人檀健次演繹Talisman系列珠寶。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Locket 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊20週年限量款，約104萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Locket 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊20週年限量款，約104萬5,000元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Line高級珠寶鑽石手鍊，訂價約153萬元。圖／De Beers提供
全新De Beers Talisman Line高級珠寶鑽石手鍊，訂價約153萬元。圖／De Beers提供

鑽石 珠寶 品牌

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