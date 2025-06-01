星級名廚Niko Romito打造饗宴 進駐峇里島寶格麗度假村
寶格麗（BVLGARI）飯店及渡假村宣布，在北京、上海、東京、杜拜登曾摘下米其林星星的Il Ristorante – Niko Romito於峇里島寶格麗度假村正式開幕。
峇里島寶格麗度假村是品牌飯店及渡假村系列最初的三個據點之一，全新開幕的Il Ristorante – Niko Romito Bali餐廳，菜色同樣由主廚Niko Romito創意發想，融合義大利料理的經典與當代風格，並加入精選峇里島當地特色元素，包括鮮活海鮮、香氣四溢的金塔馬尼香草、多樣椒類、Plaga 番茄，以及來自寶格麗度假村內庭園的鮮採蔬菜等。位於渡假村的中心位置的Il Ristorante – Niko Romito僅於晚餐時段營業，共設24席座位，坐落於烏魯瓦圖壯麗的石灰岩懸崖頂端，用餐之際也將絕美海景盡收眼底
Il Ristorante – Niko Romito的菜單，季節更迭而更新，包括四道式的「I Classici」經典套餐、七道式「La Degustazione」品嚐套餐，以及多款精選單點佳餚。主廚Niko Romito更與駐場主廚Alessandro Mazzali攜手合作，以峇里島在地食材為靈感，精心設計八道結合峇里島獨有風土特色的招牌菜餚，其中「干貝佐百里香、甜馬鬱蘭與粉紅蝦醬」、「細扁冷麵佐海膽、歐芹與辣椒」「和牛菲力佐蘆筍、夏季黑松露與青椒醬」為3道七道式「La Degustazione」品嚐套餐的一部分，其他菜色則可以單點方式品嚐。
寶格麗飯店及渡假村最初設在米蘭、倫敦、峇里島大獲成功之後，陸續在北京、杜拜、上海、巴黎、羅馬及東京開設據點，並預計將於2026 年至 2029 年間，進駐邁阿密、波德倫、馬爾地夫、Cave Cay等四處。截至去年（2024年）為止，寶格麗飯店及渡假村系列旗下星級餐廳包括上海（一星）、北京（一星）、杜拜（二星）和東京（一星）的義式餐廳Il Ristorante - Niko Romito、上海寶麗軒（二星）以及杜拜Hōseki （一星）。
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