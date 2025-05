星級名廚Niko Romito打造饗宴 進駐峇里島寶格麗度假村

寶格麗(BVLGARI)飯店及渡假村宣布,在北京、上海、東京、杜拜登曾摘下米其林星星的Il Ristorante – Niko Romito於峇里島寶格麗度假村正式開幕。

峇里島寶格麗度假村是品牌飯店及渡假村系列最初的三個據點之一,全新開幕的Il Ristorante – Niko Romito Bali餐廳,菜色同樣由主廚Niko Romito創意發想,融合義大利料理的經典與當代風格,並加入精選峇里島當地特色元素,包括鮮活海鮮、香氣四溢的金塔馬尼香草、多樣椒類、Plaga 番茄,以及來自寶格麗度假村內庭園的鮮採蔬菜等。位於渡假村的中心位置的Il Ristorante – Niko Romito僅於晚餐時段營業,共設24席座位,坐落於烏魯瓦圖壯麗的石灰岩懸崖頂端,用餐之際也將絕美海景盡收眼底

Il Ristorante – Niko Romito的菜單,季節更迭而更新,包括四道式的「I Classici」經典套餐、七道式「La Degustazione」品嚐套餐,以及多款精選單點佳餚。主廚Niko Romito更與駐場主廚Alessandro Mazzali攜手合作,以峇里島在地食材為靈感,精心設計八道結合峇里島獨有風土特色的招牌菜餚,其中「干貝佐百里香、甜馬鬱蘭與粉紅蝦醬」、「細扁冷麵佐海膽、歐芹與辣椒」「和牛菲力佐蘆筍、夏季黑松露與青椒醬」為3道七道式「La Degustazione」品嚐套餐的一部分,其他菜色則可以單點方式品嚐。