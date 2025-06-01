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星級名廚Niko Romito打造饗宴 進駐峇里島寶格麗度假村

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
茄子凍佐番茄、羅勒、酸豆與橄欖（Glazed eggplant, tomato, basil, capers and olives）。圖／寶格麗提供
茄子凍佐番茄、羅勒、酸豆與橄欖（Glazed eggplant, tomato, basil, capers and olives）。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）飯店及渡假村宣布，在北京、上海、東京、杜拜登曾摘下米其林星星的Il Ristorante – Niko Romito於峇里島寶格麗度假村正式開幕。

峇里島寶格麗度假村是品牌飯店及渡假村系列最初的三個據點之一，全新開幕的Il Ristorante – Niko Romito Bali餐廳，菜色同樣由主廚Niko Romito創意發想，融合義大利料理的經典與當代風格，並加入精選峇里島當地特色元素，包括鮮活海鮮、香氣四溢的金塔馬尼香草、多樣椒類、Plaga 番茄，以及來自寶格麗度假村內庭園的鮮採蔬菜等。位於渡假村的中心位置的Il Ristorante – Niko Romito僅於晚餐時段營業，共設24席座位，坐落於烏魯瓦圖壯麗的石灰岩懸崖頂端，用餐之際也將絕美海景盡收眼底

Il Ristorante – Niko Romito的菜單，季節更迭而更新，包括四道式的「I Classici」經典套餐、七道式「La Degustazione」品嚐套餐，以及多款精選單點佳餚。主廚Niko Romito更與駐場主廚Alessandro Mazzali攜手合作，以峇里島在地食材為靈感，精心設計八道結合峇里島獨有風土特色的招牌菜餚，其中「干貝佐百里香、甜馬鬱蘭與粉紅蝦醬」、「細扁冷麵佐海膽、歐芹與辣椒」「和牛菲力佐蘆筍、夏季黑松露與青椒醬」為3道七道式「La Degustazione」品嚐套餐的一部分，其他菜色則可以單點方式品嚐。

寶格麗飯店及渡假村最初設在米蘭、倫敦、峇里島大獲成功之後，陸續在北京、杜拜、上海、巴黎、羅馬及東京開設據點，並預計將於2026 年至 2029 年間，進駐邁阿密、波德倫、馬爾地夫、Cave Cay等四處。截至去年（2024年）為止，寶格麗飯店及渡假村系列旗下星級餐廳包括上海（一星）、北京（一星）、杜拜（二星）和東京（一星）的義式餐廳Il Ristorante - Niko Romito、上海寶麗軒（二星）以及杜拜Hōseki （一星）。

義大利特色精選（Selection of Italian specialties）。圖／寶格麗提供
義大利特色精選（Selection of Italian specialties）。圖／寶格麗提供
義大利細扁麵佐大蒜、特級初榨橄欖油、辣椒與紅蝦（Linguine with garlic, extra virgin olive oil, chili and pink prawns）。圖／寶格麗提供
義大利細扁麵佐大蒜、特級初榨橄欖油、辣椒與紅蝦（Linguine with garlic, extra virgin olive oil, chili and pink prawns）。圖／寶格麗提供
炙燒鮪魚中腹佐茴香與柑橘沙拉（Roasted tuna loin, fennel and citrus salad）。圖／寶格麗提供
炙燒鮪魚中腹佐茴香與柑橘沙拉（Roasted tuna loin, fennel and citrus salad）。圖／寶格麗提供
Il Ristorante – Niko Romito於峇里島寶格麗度假村正式開幕。圖／寶格麗提供
Il Ristorante – Niko Romito於峇里島寶格麗度假村正式開幕。圖／寶格麗提供
Niko Romito主廚招牌番茄義大利麵（Spaghetti with Niko Romito signature tomato sauce）。圖／寶格麗提供
Niko Romito主廚招牌番茄義大利麵（Spaghetti with Niko Romito signature tomato sauce）。圖／寶格麗提供

馬爾地夫 峇里島 寶格麗

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