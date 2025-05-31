Acne Studios X 嚕嚕米二度聯名了！新品情報一次看

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聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
由藍鐘集團代理的Ance Studios，近日發表與Moomins的第二回膠囊系列，並包含服裝、配件、休閒鞋等單品。圖／藍鐘集團提供
由藍鐘集團代理的Ance Studios，近日發表與Moomins的第二回膠囊系列，並包含服裝、配件、休閒鞋等單品。圖／藍鐘集團提供

談到北歐品牌，除了連鎖傢俱大廠IKEA，其實北歐也有不少傑出的傢俱設計、生活選品、甚至是動漫IP。來自瑞典的時尚潮牌Ance Studios宣布將與芬蘭作者Tove Jansson經典的人氣IP：Moomins展開第二次合作！

預定將在秋天登場的這個膠囊系列，將Moomin世界中的小不點（Little My）、可兒（Snorkmaiden）、阿丁（Stinky）跟溜溜們（Hattifatteners），全數以拼接、印花或補丁形式，呈現在包含T恤、毛衣、襯衫、棒球帽跟休閒鞋上，官方網站已經上架，同時全球Acne Studios門市包含台灣也已經從5月30日正式販售。

全數單品價格約在11,000元至31,500元不等，像是拼接改造休閒鞋約為29,500元，以補丁滿佈各種可愛元素的牛仔褲則是較高單價的31,000元，另外像是入門的棒球帽、鑰匙圈則各約7,800元與14,400元。想入手輕鬆、街頭潮流的Moomin？這個週末是不是就來去Acne Studios的新光三越A9或台北微風南山逛逛呢？

Acne Studios x Moomin 掛飾鑰匙圈，14,400元。圖／藍鐘集團提供
Acne Studios x Moomin 掛飾鑰匙圈，14,400元。圖／藍鐘集團提供
Acne Studios x Moomin 黃色薄毛衣，22,500元。圖／藍鐘集團提供
Acne Studios x Moomin 黃色薄毛衣，22,500元。圖／藍鐘集團提供
Moomin世界中的小不點（Little My）、可兒（Snorkmaiden）、阿丁（Stinky）跟溜溜們（Hattifatteners），全數以拼接、印花或補丁形式，呈現在各式單品上。圖／藍鐘集團提供
Moomin世界中的小不點（Little My）、可兒（Snorkmaiden）、阿丁（Stinky）跟溜溜們（Hattifatteners），全數以拼接、印花或補丁形式，呈現在各式單品上。圖／藍鐘集團提供
Acne Studios x Moomin 拼接改造休閒鞋，29,500元。圖／藍鐘集團提供
Acne Studios x Moomin 拼接改造休閒鞋，29,500元。圖／藍鐘集團提供
Acne Studios x Moomin 棒球帽，7,800元。圖／藍鐘集團提供
Acne Studios x Moomin 棒球帽，7,800元。圖／藍鐘集團提供
Acne Studios x Moomin 黑色T恤，11,900元。圖／藍鐘集團提供
Acne Studios x Moomin 黑色T恤，11,900元。圖／藍鐘集團提供
Acne Studios x Moomin 粉色短T恤，11,100元。圖／藍鐘集團提供
Acne Studios x Moomin 粉色短T恤，11,100元。圖／藍鐘集團提供
Acne Studios x Moomin 拼接改造牛仔褲，31,000元。圖／藍鐘集團提供
Acne Studios x Moomin 拼接改造牛仔褲，31,000元。圖／藍鐘集團提供

鑰匙 微風南山

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