首為F1設計的智慧表？Pierre Gasly手上好料解密這邊看

你可能不是第一次配戴智慧手表，但你可曾看過專門為F1一級方程式賽車所開發的智慧手表？量心跳、測脈搏這種生活運用其實可以交給專業健康器材，但一級方程式車隊Alpine跟200年歷史瑞士品牌「亨利慕時」（H.Moser & Cie）的Streamliner Alpine Mechanics Edition腕表，全球限量500只，成功入手的機率其實更中樂透或許不相上下。究竟表款有何特殊之處？5個事實，帶你一次看透透！

一、誰是亨利慕時（H.Moser & Cie）？

有別於集團化經營品牌，歷史可溯及200年前的H.Moser & Cie，其機芯零件包含最複雜的游絲也是自行研發，除了實力堅強，目前也是F1 Alpline車隊的合作夥伴。

二、現役車手Pierre Gasly也是錶廠工程師？

為了開發這系列錶款，Alpine現役車手Pierre Gasly也應品牌CEO Edouard Meylan之邀前往錶廠參觀，實際體驗一日製錶師。Pierre Gasly全身貫注的表情，展現了跟F1場上一樣的專注度，很有魅力啊！

三、一只手表 登入F1車隊數位包廂？

可與網路連結的Streamliner Alpine Mechanics Edition智慧手表，可顯示時間，指定國家的第二地時間、1/100秒計時碼表，「比賽模式」下可提醒將進行的比賽倒數時間，甚至接受車隊專屬提醒與訊息，宛如前進F1車隊的私密數位包廂。

四、錶款輪廓 暗藏老錢風科技密碼！

錶款的系列出自H.Moser & Cie的「疾速者」Streamliner系列，該系列靈感設計出自1920、1930年代的高速火車，流線型的錶殼輪廓懷舊中散發了100年前的時代尖端科技感，就是100年前的「老錢風」啦！

五、其實是1+1套組 但有特許憑證可走特殊通道！