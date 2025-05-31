BALENCIAGA北京三里屯旗艦店開幕 骨董珍藏展高訂解密

身為開雲集團旗下業績「紅牌」，繼先前宣布最新創意總監將由Pierpaolo Piccioli接任後Balenciaga火速再有新動作，於北京三里屯太古里開設了品牌佔地三層樓旗艦店， 活動中除了包含港星葉童、阮經天等明星出席站台並發表獨家商品，Balenciaga並舉辦了「霓裳風華」（Women Behind The Dress）骨董珍藏展，帶人欣賞1950、1960年代由創始人Cristóbal Balenciaga操刀的六套禮服，一探「世家」服裝工藝底蘊。

六套骨董禮服的原有者皆為當時年代的世界級名人，包含曾演出《北非諜影》（Casablanca）的女星英格麗褒曼（Ingrid Bergman），引領王室風潮的摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）、1950年代的法國社交名媛Francine Weisweiller……透過六套高級禮服，不僅還原Balenciaga的高級服裝原點，也讓人重新認識Balenciaga在前衛、高冷、實驗調性外的優雅風華。

由於全新旗艦店的開幕，Balenciaga並推出多款獨家商品，像是幽默的「北京烤鴨」鑰匙圈與同主題手拿包，以及多款紅色、白色、紫色的籃球運動鞋，其中紫色款並為阮經天穿戴，並搭配日前新發表與義大利超跑藍寶堅尼合作的運動長褲與外套、霸氣全開。