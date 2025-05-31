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2025「韓國最美女歌手排行榜」Top15來了！BLACKPINK全上榜　aespa都不見？

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @lalalalisa_m
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看完帥哥顧眼睛之後，2025「韓國最美女歌手排行榜」Top15也來了！

美國投票網站Kingchoice公布的「Visual Queen of KPOP 2025」排行榜中，BLACKPINK的4名成員全數上榜，尤其4位美女睽違2年再度合體舉辦世界巡迴演唱會，BLINK們一定要手刀搶票。

獲得第2名的Nancy，曾獲得美國網站「TC Candler」全球百大美女「2023世界最美臉孔」，美韓混血的她擁有絕美顏值， 離開女團MOMOLAND之後單飛發展，也受到不少品牌青睞。TWICE這次表現也不錯，有3位團員上榜，不過都是非韓籍的外籍成員。

但本次票選的Top15榜單都不見aespa成員，好想呼喚「卡寶」Karina一下...不知你覺得那顆最美的遺珠是誰？

此外，綜觀Kingchoice的各項KPOP相關排行榜，韓國第4代、第5代偶像團體的上榜機率都偏低，畢竟是美國投票網站，可能對新韓團趨勢的接觸有限，其實新生代有許多優秀的歌手、舞者與帥哥美女，希望未來能讓全世界都看見。

●2025「韓國最美女歌手排行榜」Top15：

★Top15：Seolhyun雪炫

圖／翻攝自IG @s2seolhyuns2
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★Top14：TWICE Sana

圖／翻攝自IG @m.by__sana
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★Top13：少女時代YoonA潤娥

圖／翻攝自IG @yoona__lim
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★Top12：IVE Wonyoung張員瑛

圖／翻攝自IG @for_everyoung10
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★Top11：Suzy秀智

圖／翻攝自IG @skuukzky
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★Top10：ITZY Ryujin留真

圖／翻攝自IG @iamfinethankyouandryu
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★Top9：TWICE Mina

圖／翻攝自IG @mina_sr_my
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★Top8：IU李知恩

圖／翻攝自IG @dlwlrma
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★Top7：BLACKPINK Rosé

圖／翻攝自IG @roses_are_rosie
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★Top6：BLACKPINK Jennie

圖／翻攝自IG @jennierubyjane
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★Top5：TWICE Tzuyu子瑜

圖／翻攝自IG @thinkaboutzu
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★Top4：BLACKPINK Jisoo

圖／翻攝自IG @sooyaaa__
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★Top3：Red Velvet Joy

圖／翻攝自IG @_imyour_joy
圖／翻攝自IG @_imyour_joy

★Top2：Nancy

圖／翻攝自IG @nancyjewel_mcdonie_
圖／翻攝自IG @nancyjewel_mcdonie_

★Top1：BLACKPINK Lisa

圖／翻攝自IG @lalalalisa_m
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美國 網站 BLACKPINK

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