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影／端午節人體龍舟競賽熱鬧有趣 遊客來麗寶清涼一夏

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
麗寶樂園渡假區每年應景推出的人體龍舟競賽，４人一組透過雙手與雙腳划水前進，達到清涼一夏的樂趣。記者黑中亮／攝影
麗寶樂園渡假區每年應景推出的人體龍舟競賽，４人一組透過雙手與雙腳划水前進，達到清涼一夏的樂趣。記者黑中亮／攝影

端午連假第二天天氣晴朗，全國最熱門的麗寶樂園渡假區再次顯現人潮，特別是園內馬拉灣每年應景推出的人體龍舟競賽不論男女、大人、小孩都可報名，遊客以泳圈組成人體龍舟，４人一組透過雙手與雙腳划水前進，達到清涼一夏的樂趣，最快抵達終點者可獲得價值千元好禮，吸引全台各地好手的躍躍欲試。

人體龍舟競賽今年報名相當熱烈，今年還加入了特殊道具輔助的趣味環節，有鍋鏟、垃圾桶、羽球拍、黃色小鴨等，道具將成為比賽的阻力還是助力全靠手氣；來自高雄的參賽者黃小姐表示，第一次來體驗人體龍舟，順便進行家族旅遊，原先認為路線很短能全力衝刺到最後，但實際下場才發現，相當耗費體力，容易後繼無力，且團隊默契也相當重要，才能順利完賽。

台中麗寶樂園表示，面對近來國旅遊客逐漸減少的情況，打造國內少數擁有水陸雙樂園、兩間飯店、國際級賽車場、outlet mall、全台最大摩天輪等眾多娛樂項目於一身，三天兩夜都玩不完的景點，未來還將推出全新主題，還有追風奇幻島最大旗艦店「Fun樂」星球盛大開幕，吸引大批親子遊客來訪體驗，預估端午3天連假渡假區可望達到10萬人次。

麗寶樂園渡假區開創更多元、全齡化的娛樂體驗，OUTLET MALL有日韓商品展等的特賣好康活動，今明兩天還有首次移師到麗寶國際賽車場的「台灣飄移錦標賽」，享受激烈競技所帶來的精采美技展演外，國際賽車場今年除了連續四年舉辦的STS超級房車全國系列賽，TOYOTA Corolla Cup 系列賽、台灣飄移錦標賽等，都將在此舉辦可帶進大批車迷觀賽，或是入住賽車主題旅店從房間就能欣賞賽事。

麗寶樂園渡假區每年應景推出的人體龍舟競賽，４人一組透過雙手與雙腳划水前進，達到清涼一夏的樂趣。記者黑中亮／攝影
麗寶樂園渡假區每年應景推出的人體龍舟競賽，４人一組透過雙手與雙腳划水前進，達到清涼一夏的樂趣。記者黑中亮／攝影
麗寶樂園渡假區每年應景推出的人體龍舟競賽，４人一組透過雙手與雙腳划水前進，達到清涼一夏的樂趣。記者黑中亮／攝影
麗寶樂園渡假區每年應景推出的人體龍舟競賽，４人一組透過雙手與雙腳划水前進，達到清涼一夏的樂趣。記者黑中亮／攝影

麗寶樂園 連假

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