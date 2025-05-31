影／端午節人體龍舟競賽熱鬧有趣 遊客來麗寶清涼一夏

端午連假第二天天氣晴朗，全國最熱門的麗寶樂園渡假區再次顯現人潮，特別是園內馬拉灣每年應景推出的人體龍舟競賽不論男女、大人、小孩都可報名，遊客以泳圈組成人體龍舟，４人一組透過雙手與雙腳划水前進，達到清涼一夏的樂趣，最快抵達終點者可獲得價值千元好禮，吸引全台各地好手的躍躍欲試。

人體龍舟競賽今年報名相當熱烈，今年還加入了特殊道具輔助的趣味環節，有鍋鏟、垃圾桶、羽球拍、黃色小鴨等，道具將成為比賽的阻力還是助力全靠手氣；來自高雄的參賽者黃小姐表示，第一次來體驗人體龍舟，順便進行家族旅遊，原先認為路線很短能全力衝刺到最後，但實際下場才發現，相當耗費體力，容易後繼無力，且團隊默契也相當重要，才能順利完賽。

台中麗寶樂園表示，面對近來國旅遊客逐漸減少的情況，打造國內少數擁有水陸雙樂園、兩間飯店、國際級賽車場、outlet mall、全台最大摩天輪等眾多娛樂項目於一身，三天兩夜都玩不完的景點，未來還將推出全新主題，還有追風奇幻島最大旗艦店「Fun樂」星球盛大開幕，吸引大批親子遊客來訪體驗，預估端午3天連假渡假區可望達到10萬人次。