凱歌香檳刻畫臺灣城市風景 4款限量版演繹都會優雅美學

香檳不僅慶祝用，更能成為日常裡的質感象徵。擁有逾250年歷史的法國香檳品牌凱歌香檳（ Veuve Clicquot），今年以「城市風景旅程」為主題，推出4款全新「臺灣城市限量版」香檳系列，分別以臺灣、臺北、臺中、高雄為設計主軸，將你我熟悉的日常風景，轉化為值得珍藏的優雅記憶。

此次「臺灣城市限量版」延續品牌經典的The Clicquot Arrow箭頭禮盒設計靈感，包裝上的數字象徵當地至凱歌酒窖所在法國蘭斯（Reims）的距離，呼應旅行者與城市之間的情感牽引。凱歌香檳表示，希望透過這款系列，邀請品飲者重新用心感受腳下土地的美好，在平凡日常中尋找屬於自己的閃光時刻。

延續品牌對環保與設計的堅持，此系列全數採用可無限回收利用的馬口鐵製作外盒，並以100%甘蔗廢料打造內襯，完全不含塑膠材質，體現凱歌香檳對永續精神的落實。

凱歌香檳自創立以來，便以「只有一個品質，那就是最好的品質」為信念。從嚴選葡萄、只取第一道壓榨頭汁（cuvee），到熟成至少36個月以上的經典「Yellow Label」皇牌香檳，每一個細節皆展現品牌對優雅、創意與生活品味的極致追求。

不論是城市的廟埕古蹟、文創巷弄，還是熱鬧夜市裡的煙火氣息，「臺灣城市限量版」都提醒我們在熟悉中發現美、在舉杯中細細體會生活的餘韻。凱歌香檳誠摯邀請每一位品飲者，帶著優雅態度探索城市記憶。

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