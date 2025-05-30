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凱歌香檳刻畫臺灣城市風景 4款限量版演繹都會優雅美學

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
凱歌香檳以城市為概念，推出全新皇牌箭頭禮盒「臺灣城市限量版」共四款。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
凱歌香檳以城市為概念，推出全新皇牌箭頭禮盒「臺灣城市限量版」共四款。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香檳不僅慶祝用，更能成為日常裡的質感象徵。擁有逾250年歷史的法國香檳品牌凱歌香檳（ Veuve Clicquot），今年以「城市風景旅程」為主題，推出4款全新「臺灣城市限量版」香檳系列，分別以臺灣、臺北、臺中、高雄為設計主軸，將你我熟悉的日常風景，轉化為值得珍藏的優雅記憶。

此次「臺灣城市限量版」延續品牌經典的The Clicquot Arrow箭頭禮盒設計靈感，包裝上的數字象徵當地至凱歌酒窖所在法國蘭斯（Reims）的距離，呼應旅行者與城市之間的情感牽引。凱歌香檳表示，希望透過這款系列，邀請品飲者重新用心感受腳下土地的美好，在平凡日常中尋找屬於自己的閃光時刻。

延續品牌對環保與設計的堅持，此系列全數採用可無限回收利用的馬口鐵製作外盒，並以100%甘蔗廢料打造內襯，完全不含塑膠材質，體現凱歌香檳對永續精神的落實。

凱歌香檳自創立以來，便以「只有一個品質，那就是最好的品質」為信念。從嚴選葡萄、只取第一道壓榨頭汁（cuvee），到熟成至少36個月以上的經典「Yellow Label」皇牌香檳，每一個細節皆展現品牌對優雅、創意與生活品味的極致追求。

不論是城市的廟埕古蹟、文創巷弄，還是熱鬧夜市裡的煙火氣息，「臺灣城市限量版」都提醒我們在熟悉中發現美、在舉杯中細細體會生活的餘韻。凱歌香檳誠摯邀請每一位品飲者，帶著優雅態度探索城市記憶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

凱歌皇牌香檳箭頭禮盒臺中與高雄限量版，穿梭於建築與綠意交織的藝文之都，或漫步港都陽光與海風之間，在城市光影中發現專屬於自己的優雅節奏。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
凱歌皇牌香檳箭頭禮盒臺中與高雄限量版，穿梭於建築與綠意交織的藝文之都，或漫步港都陽光與海風之間，在城市光影中發現專屬於自己的優雅節奏。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全新「臺灣城市限量版」外盒，每個城市箭頭禮盒上的數字都呈現該地點到凱歌香檳位於法國蘭斯酒窖的距離。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全新「臺灣城市限量版」外盒，每個城市箭頭禮盒上的數字都呈現該地點到凱歌香檳位於法國蘭斯酒窖的距離。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
凱歌皇牌香檳箭頭禮盒臺北限量版，帶你走進都市中的傳統文化角落體驗不一樣的大城市浪漫。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
凱歌皇牌香檳箭頭禮盒臺北限量版，帶你走進都市中的傳統文化角落體驗不一樣的大城市浪漫。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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