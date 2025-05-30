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正港老錢風！朗格 X Concorso老爺車 獻時間寶貴真義

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
德國骨董車大賽的舉辦地選擇了Gut Kaltenbrunn莊園。圖／朗格表提供
德國骨董車大賽的舉辦地選擇了Gut Kaltenbrunn莊園。圖／朗格表提供

新的事物或許擁有更時髦的設計、更先進的科技，但真正的價值會隨心力的投入、時間的倍增更顯光采。頂級鐘表品牌朗格長年贊助骨董車活動不遺餘力，2025年分別在五月、七月參與贊助了義大利艾斯特別墅骨董車展以及德國的泰根塞骨董車展，除了贈予得獎者一只獨一無二的1815計時碼表，並展現汽車與手表共同對機械、對傳統之美的深度情誼。

日前在義大利科莫湖畔舉行的「Concorso d’Eleganza Villa d’Este」已在5月23至25日圓滿落幕。由德國Auriga收藏的一輛1934年 Alfa Romeo Tipo B（P3）成為了Best of Show的最大贏家，此項結果是由參與的車主共同投票選出，而朗格更從2012年便開始成為此項活動的贊助合作夥伴，並於活動上以一只象徵品牌原點的1815計時碼表成為贏家桂冠上的錦上添花，值得一提的是，朗格並增設了「新銳收藏家獎」、鼓勵年輕世代的投入。

雖然表廠經營一度中斷、但歷史最早可溯及1845年的德國薩克森州，自1990年開始了表廠與品牌的復興之路。雙位數的大日期視窗、符合黃金比例的偏心式面盤、3/4夾板、精密的鵝頸式與手工雕花夾板，皆是朗格在設計與機芯上遵循古法至今的特色，至今年產量約在數千只，滿足手表收藏家對於古典的珍愛；維持「古風」同時朗格在創新上也持續令人驚艷：無論是跳字顯示的ZEITWERK系列、顛覆三問傳統的ZEITWERK報時表、2018年發表世界唯一並可長達12小時的三重追針計時碼表，都讓朗格在古典風格之外，同時以嚴謹與創新贏得收藏家的信任。

而在Concorso d’Eleganza Villa d’Este結束後，朗格還將在七月回返德國「主場」、參與泰根湖骨董車展。該活動是由英國漢普頓宮骨董車展主辦方策劃，預計將在慕尼黑以南的泰根塞湖畔Gut Kaltenbrunn舉辦，目前預計將展出約200款經典老爺車；而與英國活動相同，Best of Show獎項也將由車主共同投票推舉，並獲得一只由朗格執行長Wilhelm Schmid致贈的朗格獨一無二表款，感受時光與古典之美的雋永經典。

一輛1934年的Alfa Romeo Tipo B（P3）成為了2025年Concorso大賽Best of Show的最大贏家。圖／朗格表提供
一輛1934年的Alfa Romeo Tipo B（P3）成為了2025年Concorso大賽Best of Show的最大贏家。圖／朗格表提供
一只朗格的1815 Chronograph獨一無二表款，將成為骨董車最佳車款得主的甜美附加殊榮。圖／朗格表提供
一只朗格的1815 Chronograph獨一無二表款，將成為骨董車最佳車款得主的甜美附加殊榮。圖／朗格表提供
2024年的德國骨董車大賞。圖／朗格表提供
2024年的德國骨董車大賞。圖／朗格表提供

車展 義大利 德國 品牌

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