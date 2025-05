Bottega Veneta新形象廣告 19名人傳頌無國界共同語言

Bottega Veneta近日發表了紀念品牌經典Intrecciato工藝50周年的「Craft is our Language匠藝吾言」形象視覺,並邀請品牌19位東西方男女明星名人包含Julianne Moore、舒淇、日星宮澤理惠、韓團Stray Kids團員I.N梁精寅悉數入鏡,儼然掀開了由新任創意總監Louise Trotter掌舵Bottega Veneta的全新篇章。

全數22張形象廣告中,黑白畫面被一分為二,左邊為人像、右邊為某種手勢的特寫,人物各自擁有不同表情動作,或冷靜或沈思,手勢的動作也個個相異,時而以單掌表現、時而以不同膚色(或性別)的兩只手傳遞出不同情緒,並僅有右邊頁面壓印上白色Bottega Veneta品牌字樣,留下無限想像空間。形象廣告是由攝影師Jack Davison掌鏡、編舞家Lenio Kaklea負責動作編排,以義大利文化中不可或缺的「手勢」,展現了跨越疆界與時態的文明共同語言,也及Bottega Veneta對工藝、創意與藝術的堅持。

眾多明星名人中,曾在1995至2000年擔任Bottega Veneta設計總監的Edward Buchanan也被邀請入鏡,展現了Louise Trotter與Bottega Veneta的某種傳承情誼。堪稱1970年代「超模」的Lauren Hutton,除了曾在電影《美國舞台》中使用Intrecciato手拿包,現年已81歲的她身穿長風衣伸出雙手閉眼大笑的爽朗,對比上右側的雙手愛心輪廓,讓人不禁猜測未來在Louise Trotter掌舵下,經典、幽默與愛,或將是Bottega Veneta的核心DNA之一。