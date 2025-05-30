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Bottega Veneta新形象廣告 19名人傳頌無國界共同語言

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta邀請了品牌19位東西方男女明星名人入鏡，拍攝「Craft is our Language匠藝吾言」形象視覺。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta邀請了品牌19位東西方男女明星名人入鏡，拍攝「Craft is our Language匠藝吾言」形象視覺。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta近日發表了紀念品牌經典Intrecciato工藝50周年的「Craft is our Language匠藝吾言」形象視覺，並邀請品牌19位東西方男女明星名人包含Julianne Moore、舒淇、日星宮澤理惠、韓團Stray Kids團員I.N梁精寅悉數入鏡，儼然掀開了由新任創意總監Louise Trotter掌舵Bottega Veneta的全新篇章。

全數22張形象廣告中，黑白畫面被一分為二，左邊為人像、右邊為某種手勢的特寫，人物各自擁有不同表情動作，或冷靜或沈思，手勢的動作也個個相異，時而以單掌表現、時而以不同膚色（或性別）的兩只手傳遞出不同情緒，並僅有右邊頁面壓印上白色Bottega Veneta品牌字樣，留下無限想像空間。形象廣告是由攝影師Jack Davison掌鏡、編舞家Lenio Kaklea負責動作編排，以義大利文化中不可或缺的「手勢」，展現了跨越疆界與時態的文明共同語言，也及Bottega Veneta對工藝、創意與藝術的堅持。

眾多明星名人中，曾在1995至2000年擔任Bottega Veneta設計總監的Edward Buchanan也被邀請入鏡，展現了Louise Trotter與Bottega Veneta的某種傳承情誼。堪稱1970年代「超模」的Lauren Hutton，除了曾在電影《美國舞台》中使用Intrecciato手拿包，現年已81歲的她身穿長風衣伸出雙手閉眼大笑的爽朗，對比上右側的雙手愛心輪廓，讓人不禁猜測未來在Louise Trotter掌舵下，經典、幽默與愛，或將是Bottega Veneta的核心DNA之一。

Bottega Veneta並預告為慶祝Intrecciato的50周年，還將在九月以「Craft is our Language匠藝吾言」為主題發表一本圖書，書中將收錄50個「手勢」、以此成為Bottega Veneta的語言、工藝與價值辭典，無形中致敬了1963年出版、由米蘭設計師Bruno Munari編寫的義大利手勢指南《義大利詞彙補充》，令人格外期待。

Bottega Veneta新任創意總監Louise Trotter。圖／翻攝自 IG @ louise_trotter_
Bottega Veneta新任創意總監Louise Trotter。圖／翻攝自 IG @ louise_trotter_
Julianne Moore在「Craft is our Language匠藝吾言」中以奇特的手勢與表情，呼應形象廣告要傳達的手勢、情緒、工藝價值。
Julianne Moore在「Craft is our Language匠藝吾言」中以奇特的手勢與表情，呼應形象廣告要傳達的手勢、情緒、工藝價值。
韓團Stray Kids團員I.N梁精寅。圖／Bottega Veneta提供
韓團Stray Kids團員I.N梁精寅。圖／Bottega Veneta提供
Lauren Hutton。圖／Bottega Veneta提供
Lauren Hutton。圖／Bottega Veneta提供

義大利 手勢

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